"Pensar las ciudades", propuesta de arquitectos para el conversatorio que se desarrollará en San Rafael

“Pensar las ciudades” es el título de un conversatorio organizado por el Observatorio del Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Regional Sur , con el propósito de repensar las ciudades desde el patrimonio, el agua, el arbolado, el hábitat, la infraestructura social y la movilidad, para construir territorios más justos, habitables y sostenibles. Este evento se centra en la ciudades como eje central de la discusión.

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Se desarrollará íntegramente en la ciudad de San Rafael, entre el próximo 12 de agosto y el 7 de octubre , en la sede de Camza Regional Sur, calle Day 355, San Rafael.

El ciclo propone abordar problemáticas contemporáneas vinculadas con el patrimonio, el paisaje urbano y territorial, la infraestructura social, la movilidad activa y la planificación urbana.

La primera actividad se hará el 12 de este mes, a partir de las 19 (horario de todas actividades), con el tema “Tensiones y producción territorial en el límite periurbano Ciudad–Las Paredes en San Rafael: un análisis desde la trialéctica espacial”, de Melina Susel Padilla y María Elena Pari, del IES N.º 9-011 “Del Atuel”.

Luego el arquitecto Martín Rusca desarrollará la temática “Tiempo de bodegas”, para terminar con “Fotolibro. Relevamiento de las estaciones ferroviarias de San Rafael, realizado por Camza Regional Sur.

Agua, arbolado y patrimonio natural en San Rafael

La segunda reunión, el 26 de agosto, versará sobre “Agua, arbolado y patrimonio natural”, con la participación de los doctores Mauricio Pinto, Mónica Marcela Andino y María Valentina Erice, autores del libro “Agua y poblaciones.

Se escuchará la conferencia “Usos domésticos del agua. Posibles técnicas jurídicas para satisfacer necesidades humanas básicas”, que permitirá reflexionar sobre las herramientas jurídicas destinadas a garantizar el acceso al vital elemento.

La disertación sobre “Agua y poblaciones” abordará la relación entre abastecimiento, gobernanza, ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental y planificación hídrica.

Actuarán como moderadoras la arquitecta Carla Baldovin y Viviana Rebolloso.

Infraestructura social y el acceso a la vivienda

El tercer encuentro, que irá el 14 de septiembre, en horario a confirmar, se titula “Infraestructura social” y estará dedicado al acceso desigual a la vivienda, al suelo urbano y al derecho a la ciudad.

La doctora arquitecta Virginia Miranda Gassull participará presencialmente con la conferencia “El acceso desigual al hábitat en la ciudad intermedia”, en la que abordará la asequibilidad de la vivienda, el encarecimiento del suelo, la expansión urbana, los barrios populares y las políticas necesarias para disminuir el déficit habitacional.

Por su parte, la arquitecta Diana Bogado, profesora e investigadora de la Universidad de Brasilia, participará de manera virtual mediante Google Meet con la exposición “El Museo de los Desalojos y la lucha por el derecho a la ciudad”. Su presentación recuperará la experiencia de Vila Autódromo, en Río de Janeiro, como proceso de memoria, resistencia comunitaria y defensa del territorio frente a los desalojos y la gentrificación.