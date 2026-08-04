4 de agosto de 2026 - 20:43

Pronóstico para Mendoza: tiempo agradable, pero con alerta de Zonda y nevadas en alta montaña

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por nevadas de moderada a fuerte intensidad y anticipó viento Zonda en Malargüe.

Tiempo agradable en Mendoza y nevadas en alta montaña: el pronóstico para este miércoles

Tiempo agradable en Mendoza y nevadas en alta montaña: el pronóstico para este miércoles

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles 5 de agosto, se espera una jornada con buenas condiciones meteorológicas en Mendoza, marcada por el ascenso de la temperatura y el cielo con poca nubosidad. La máxima alcanzará los 22°C, mientras que la mínima será de 9°C.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por nevadas persistentes en alta montaña, con una intensidad que aumentaría de moderada a fuerte durante la jornada.

El SMN emitió un alerta amarilla por nevadas en alta montaña y zonda en Malargüe para este miércoles.

El SMN emitió un alerta amarilla por nevadas en alta montaña y zonda en Malargüe para este miércoles.

"El área será afectada por nevadas persistentes de moderada a fuerte intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco", señaló el comunicado de Contigencias Climáticas.

Además, se prevé viento Zonda en el departamento de Malargüe, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

El tiempo para el jueves y viernes

El jueves 6 de agosto, se espera un cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, viento zonda en precordillera y en el llano. La máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 9°C. Se pronostican nevadas en cordillera.

Para el viernes 7 de agosto, el pronóstio indica poca nubosidad con descenso de la temperatura y vientos del sudeste. Se esperan heladas parciales y nevadas débiles en cordillera. La máxima será de 16°C y la mínima 5°C.

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