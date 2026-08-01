El SMN mantiene la alerta amarilla por viento Zonda. Qué zonas afecta y cómo estará el domingo.

Tras el calor y el Zonda, baja la temperatura en Mendoza: sigue la alerta amarilla para este sábado.

Luego de una jornada atípica para el invierno, con viento Zonda en el llano y una máxima de 26°C, este sábado llegará un descenso de la temperatura en Mendoza, pero continuará vigente la alerta amarilla por Zonda en distintos sectores de la provincia.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el día se presentará parcialmente nublado, con vientos moderados del sector sur y nevadas moderadas en la cordillera.

La temperatura máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima será de 10°C.

Alerta amarilla por viento Zonda El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para toda la cordillera mendocina. La advertencia también abarca zonas de los departamentos de Las Heras, Luján de Cuyo y Malargüe.

Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza. Rige alerta amarilla por viento Zonda. Cómo estará el domingo Para el domingo se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y un nuevo ascenso de la temperatura.