Tras el Zonda, baja la temperatura en Mendoza y continúa el viento del sector sur

Tras el viento Zonda que afectó a Mendoza este viernes, se espera un sábado con descenso de la temperatura y el ingreso de vientos del sector sur en distintos puntos de la provincia. Además, se esperan nevadas moderadas en la cordillera.

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Defensa Civil emitió una alerta amarilla por el ingreso y la permanencia del viento sur en toda la provincia. De acuerdo con el organismo, el fenómeno se extenderá durante la noche y alcanzará también las primeras horas de la madrugada del domingo 1 de agosto.

Por otro lado, Contingencias Climáticas advierte por ráfagas de viento Zonda en Malargüe: "El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa".

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del sábado se presentará parcialmente nublada, con vientos moderados provenientes del sector sur. La temperatura máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima será de 10°C.

En tanto, en cordillera se esperan nevadas moderadas durante el sábado, por lo que las condiciones continuarán siendo inestables en alta montaña.

El tiempo para este domingo y lunes

Para el domingo 2 de agosto, el pronóstico anticipa un leve ascenso de la temperatura. Se espera una jornada parcialmente nublada, con vientos moderados del sudeste y nevadas en la cordillera. La máxima llegará a 20°C, mientras que la mínima será de 8°C.

Para el lunes 3 de agosto, el pronóstico indica un descenso de la temperatura, con un cielo mayormente nublado y vientos leves del sudeste. La máxima será de 16°C y la mínima de 9°C. Además, continuarán las nevadas en la cordillera y se prevén precipitaciones níveas en Malargüe.