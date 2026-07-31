Minería sustentable en Mendoza: claves del evento sobre financiamiento y proveedores de Impulsa Mendoza

La empresa provincial Impulsa Mendoza anunció la realización de la segunda edición del Workshop Minería y Sostenibilidad , un espacio de debate e intercambio que reunirá a referentes de la industria, autoridades públicas, especialistas y proveedores de la cadena de valor.

Las exportaciones mineras marcaron un récord histórico y crecieron un 74,4 % en el primer semestre

El evento se realizará el miércoles 6 de agosto de 14.30 a 18 en el Hotel Royal Princess (25 de Mayo 777, Ciudad de Mendoza). El encuentro buscará consolidar el espacio de diálogo entre empresas mineras, pymes proveedoras, entidades académicas y organismos internacionales .

En esta oportunidad, la agenda estará enfocada en la presentación de herramientas de financiamiento , la innovación aplicada a minerales estratégicos y el análisis de los estándares internacionales necesarios para el desarrollo de una minería de bajo impacto ambiental.

La actividad es de participación gratuita, aunque cuenta con cupos limitados e inscripción previa indispensable a través de la plataforma oficial habilitada por la organización.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la exposición del Reporte de Sostenibilidad 2025 de Impulsa Mendoza, confeccionado bajo exigentes estándares internacionales (GRI y SASB). En ese marco, se repasarán hitos institucionales de peso para la provincia, tales como la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino , la consolidación del Malargüe Distrito Minero Occidental y las obras del programa Caminos Productivos, que ya permitieron acondicionar 230 kilómetros de vías estratégicas en el sur mendocino.

Asimismo, se presentarán la Estrategia y Plan de Acción 2026, la adhesión de la empresa estatal al Pacto Global de las Naciones Unidas y las líneas de trabajo que lleva adelante la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente provincial. Durante el encuentro, los asistentes formarán parte de una dinámica colaborativa para actualizar las prioridades estratégicas de la entidad junto a sus grupos de interés.

Expositores, financiamiento y desarrollo de proveedores

El workshop contará con una grilla de especialistas provenientes del ámbito académico, del mercado de capitales y de la gestión pública. Entre los disertantes figuran Mariana Kurgansky (UM), Flavio Fuertes (Pacto Global ONU), Paula Cortijo (Transparencia Latam), Sabrina Salvi (Bolsa de Comercio de Mendoza), Gabriel Vega (BYMA), Carina Egea (Portfolio S.A.), Diego Ledda (AndesCrowd), Marcelo Caccavari (Proyecto Don Ernesto) y Carla Ortega (Ministerio de Energía y Ambiente).

El financiamiento sostenible ocupará un lugar protagónico. Representantes de BYMA, Portfolio S.A. y AndesCrowd detallarán las alternativas de financiamiento que ofrece el mercado de capitales tanto para proyectos mineros como para el fortalecimiento de la Red de Proveedores Sostenibles. También se presentarán avances en materia de economía circular, descarbonización e investigación aplicada a minerales clave para la transición energética.

La inscripción previa es gratuita (cupos limitados) a través del portal de registro oficial.