El Gobierno aprobó otro RIGI para litio: Posco invertirá US$ 547 millones en Salta y Catamarca

El Gobierno nacional aprobó el ingreso de la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , una iniciativa que contempla una inversión de US$ 547 millones y que busca ampliar la capacidad de procesamiento de este mineral estratégico en el norte argentino.

El emprendimiento, desarrollado por la multinacional surcoreana Posco , se encuentra en la zona limítrofe entre las provincias de Salta y Catamarca, y representa un nuevo avance del régimen de promoción de inversiones para el sector minero.

La decisión oficial se conoció este viernes, en coincidencia con la visita del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung , quien fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

La aprobación técnica permitirá avanzar con la construcción de nuevas instalaciones destinadas a alcanzar una capacidad de producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio .

De acuerdo con el plan de inversión presentado por la empresa, cuando la planta opere a plena capacidad podrá generar exportaciones superiores a US$ 300 millones por año , incrementando el ingreso de divisas y la participación argentina en el mercado internacional del litio.

Desde la Secretaría de Economía señalaron que esta nueva etapa fortalecerá el desarrollo de la cadena de valor del litio mediante la diversificación de la producción industrial.

El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI de explotación de litio. Archivo

Apuesta al valor agregado

El objetivo del proyecto es incorporar la producción de carbonato de litio a la de hidróxido de litio que Posco ya desarrolla en la Argentina, ampliando la oferta de compuestos destinados a la industria global de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Según destacó el Gobierno, ambos productos poseen un alto valor agregado y contribuyen a incrementar las exportaciones de minerales procesados, una estrategia que busca reducir la venta de materias primas sin industrializar.

Con esta aprobación, Posco consolida su presencia en el sector minero argentino y suma un nuevo proyecto al RIGI, el régimen impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala en actividades estratégicas como la minería y la energía. La iniciativa se incorpora a una cartera de proyectos que continúa expandiéndose, en un contexto de fuerte interés internacional por el litio como insumo clave para la transición energética y la fabricación de baterías.