31 de julio de 2026 - 10:02

Combustibles: el Gobierno sube parte del impuesto y difiere el resto del ajuste a septiembre

La actualización parcial del tributo comenzará a regir desde agosto. El impacto final en el precio en los surtidores dependerá ahora de la decisión de las petroleras.

El Gobierno nacional sube el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) en agosto, pero pospone una parte de la actualización

El Gobierno nacional sube el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) en agosto, pero pospone una parte de la actualización

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización parcial del impuesto a los combustibles que comenzará a regir desde agosto, al tiempo que volvió a postergar para septiembre la aplicación del remanente de los incrementos pendientes correspondientes a 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

Leé además

el mecanico explica por que dejar el tanque siempre en reserva puede terminar saliendo mucho mas caro

El mecánico explica por qué dejar el tanque siempre en reserva puede terminar saliendo mucho más caro
El calendario de pagos de agosto tendrá modificaciones por el feriado del 17 de agosto, que este año cae lunes.

ANSES modificó el calendario de pago de agosto: cuándo se cobra con el aumento del 1,9%

Por Redacción Economía

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 693/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y mantiene la estrategia oficial de aplicar los aumentos de manera escalonada para evitar un traslado abrupto al precio de las naftas y el gasoil, según difundió Noticias Argentinas.

No obstante, el impacto que finalmente perciban los consumidores dependerá de la política comercial que adopten las empresas petroleras, que podrán definir si trasladan íntegramente el ajuste impositivo a los surtidores o si suman otros ajustes vinculados a sus costos.

Cómo quedan los impuestos

Para las naftas sin plomo, tanto las de hasta 92 RON como las de mayor octanaje, además de la nafta virgen, el incremento del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos será de $10,572 por unidad de medida, al que se adicionan $0,648 correspondientes al Impuesto al Dióxido de Carbono.

En el caso del gasoil, la actualización comprende $9,511 del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, más $5,150 del diferencial previsto para el área patagónica y el departamento mendocino de Malargüe, además de $1,084 por el Impuesto al Dióxido de Carbono.

Estos valores se suman a los montos impositivos que ya estaban vigentes y constituyen una parte de la actualización acumulada que el Gobierno decidió aplicar de manera gradual.

Un esquema de aumentos escalonados

La decisión replica el mecanismo que el Ejecutivo viene utilizando desde agosto de 2025 para evitar que las actualizaciones postergadas durante los últimos años se reflejen de una sola vez en el precio de los combustibles.

De esta manera, el Gobierno continúa administrando el impacto inflacionario que podrían generar las subas tributarias, mientras mantiene pendiente para septiembre la aplicación del resto de los incrementos acumulados.

En ese contexto, el valor que finalmente pagarán los automovilistas dependerá no solo del ajuste impositivo oficial, sino también de la decisión que adopten las compañías refinadoras y comercializadoras sobre la evolución de sus precios en surtidor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Banco Central superó los USD 2.000 millones en julio

El Banco Central consolida su racha compradora y superó los USD 2.000 millones en julio

Por Redacción Economía
Banco Central 

Qué impacto tendrá en la población la reforma del Banco Central que anunció Milei

Por Redacción Economía
El BCRA informó un nuevo aumento de la deuda externa del sector privado.

La deuda externa del sector privado volvió a subir y superó los US$112.700 millones

Por Redacción Economía
Las exportaciones mineras marcaron un récord histórico y crecieron un 74,4 % en el primer semestre

Las exportaciones mineras marcaron un récord histórico y crecieron un 74,4 % en el primer semestre

Por Redacción Economía