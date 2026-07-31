ANSES modificó el calendario de pago de agosto: cuándo se cobra con el aumento del 1,9%

El organismo confirmó el cronograma de cobros del próximo mes, que tendrá cambios por un feriado nacional y una actualización en los haberes.

El calendario de pagos de agosto tendrá modificaciones por el feriado del 17 de agosto, que este año cae lunes.

ANSES oficializó el calendario de pago de agosto, que llegará con un aumento del 1,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. El cronograma también tendrá modificaciones por el feriado del 17 de agosto, que este año cae lunes.

Los cambios impactarán en las fechas de acreditación de distintas prestaciones, por lo que los beneficiarios deberán consultar cuándo les corresponde cobrar según la terminación de su DNI.

ANSES aplicará un aumento del 1,9% en las prestaciones, calculado según la inflación de junio publicada por el Indec. ANSES: de cuánto es el aumento y cómo impacta en los pagos de agosto El aumento que aplicará ANSES en agosto será del 1,9%, porcentaje que surge de la actualización mensual prevista por la Ley de Movilidad. El ajuste toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, utilizando la inflación correspondiente al penúltimo mes, en este caso junio.

Además de la actualización de los haberes, el organismo mantendrá el bono de $70.000 para los jubilados que perciben la jubilación mínima. De esta manera, quienes reciben esa prestación continuarán cobrando el refuerzo junto con el haber mensual actualizado.

Calendario de pago de ANSES en agosto: las fechas de cobro tras el feriado El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que este año se conmemora el lunes 17 de agosto, modificó el cronograma habitual de pagos de ANSES.