31 de julio de 2026 - 09:37

ANSES modificó el calendario de pago de agosto: cuándo se cobra con el aumento del 1,9%

El organismo confirmó el cronograma de cobros del próximo mes, que tendrá cambios por un feriado nacional y una actualización en los haberes.

El calendario de pagos de agosto tendrá modificaciones por el feriado del 17 de agosto, que este año cae lunes.

El calendario de pagos de agosto tendrá modificaciones por el feriado del 17 de agosto, que este año cae lunes.

Foto:

Freepik - Canva
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

ANSES oficializó el calendario de pago de agosto, que llegará con un aumento del 1,9% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. El cronograma también tendrá modificaciones por el feriado del 17 de agosto, que este año cae lunes.

Leé además

La pensión por fallecimiento de ANSES puede ser solicitada por cónyuges, convivientes e hijos que cumplan las condiciones previstas por la normativa.

Quiénes pueden pedir pensión por fallecimiento: requisitos y trámite para acceder al beneficio de ANSES
El Plan de Pagos de Deuda Previsional continúa vigente para personas que están hasta 10 años de alcanzar la edad jubilatoria.

Moratoria de ANSES: cuánto sale comprar aportes antes del aumento de agosto

Los cambios impactarán en las fechas de acreditación de distintas prestaciones, por lo que los beneficiarios deberán consultar cuándo les corresponde cobrar según la terminación de su DNI.

ANSES aplicar&aacute; un aumento del 1,9% en las prestaciones, calculado seg&uacute;n la inflaci&oacute;n de junio publicada por el Indec.

ANSES aplicará un aumento del 1,9% en las prestaciones, calculado según la inflación de junio publicada por el Indec.

ANSES: de cuánto es el aumento y cómo impacta en los pagos de agosto

El aumento que aplicará ANSES en agosto será del 1,9%, porcentaje que surge de la actualización mensual prevista por la Ley de Movilidad. El ajuste toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, utilizando la inflación correspondiente al penúltimo mes, en este caso junio.

Además de la actualización de los haberes, el organismo mantendrá el bono de $70.000 para los jubilados que perciben la jubilación mínima. De esta manera, quienes reciben esa prestación continuarán cobrando el refuerzo junto con el haber mensual actualizado.

Calendario de pago de ANSES en agosto: las fechas de cobro tras el feriado

El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que este año se conmemora el lunes 17 de agosto, modificó el cronograma habitual de pagos de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento del 1,89% en agosto, según la actualización por movilidad previsional.

Jubilados de ANSES: cuánto será la mínima en agosto y quiénes cobran el bono

Los titulares de Acompañamiento Social recibirán el pago mensual de $78.000 durante agosto.

ANSES confirmó el pago de Acompañamiento Social en agosto: quiénes reciben $78.000

La PUAM tendrá un aumento del 1,9% en agosto y volverá a actualizar sus haberes por el esquema de movilidad vigente.

PUAM: cuánto cobra en agosto, quiénes pueden acceder y cómo tramitarla en ANSES

ANSES aplicará un aumento del 1,89% en agosto para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

ANSES confirmó el aumento de agosto: cuáles son los nuevos montos de jubilaciones, AUH y SUAF