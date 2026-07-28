Moratoria de ANSES: cuánto sale comprar aportes antes del aumento de agosto

La moratoria de ANSES destinada a trabajadores que aún no alcanzaron la edad jubilatoria sigue vigente mediante el Plan de Pagos de Deuda Previsional . Este régimen permite comprar aportes para completar los años de servicios requeridos y acceder a una jubilación cuando se cumpla la edad correspondiente.

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El valor de las unidades necesarias para regularizar los períodos sin aportes se actualiza todos los meses por la movilidad previsional. Por ese motivo, quienes inicien el trámite antes del incremento previsto para agosto de 2026 podrán hacerlo con un costo menor.

El Plan de Pagos de Deuda Previsional es la única rama de la moratoria de ANSES que continúa vigente. Está destinado a personas que se encuentran hasta diez años antes de alcanzar la edad jubilatoria y necesitan completar los aportes exigidos para acceder a una jubilación.

El valor de las UCAP aumentará en agosto de 2026, lo que encarecerá el costo para regularizar los años sin aportes.

El monto a pagar depende de la cantidad de Unidades de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP) que sea necesario adquirir. Quienes no tienen aportes registrados y deben completar los 30 años requeridos necesitan comprar 360 UCAP .

Durante julio de 2026 , cada UCAP tiene un valor de $40.239,79 , cifra equivalente al 29% de la base mínima para el cálculo de aportes . De esta manera, regularizar un año de aportes cuesta $482.877,48 , mientras que completar los 30 años implica un desembolso total de $14.486.324,40 .

Sin embargo, estos valores volverán a modificarse en agosto de 2026. Con la actualización por movilidad previsional, cada UCAP pasará a costar $41.000,32, por lo que regularizar un año ascenderá a $492.003,86 y completar los 30 años de aportes demandará $14.760.115,93.

Debido a esta actualización mensual, iniciar el trámite antes del aumento puede representar un ahorro para quienes todavía no comenzaron el proceso de regularización.

Cómo tramitar el Plan de Pagos de Deuda Previsional en ANSES

Las personas interesadas en acceder al régimen deben ingresar a Mi ANSES para verificar los años de aportes registrados e identificar los períodos que necesitan regularizar. Luego podrán generar las UCAP correspondientes desde el portal para efectuar el pago.

Quienes cumplan con los requisitos pueden gestionar el trámite desde Mi ANSES o solicitar un turno para recibir atención presencial.

Quienes necesiten asistencia también pueden solicitar un turno para recibir atención presencial en una oficina de ANSES.

El plan vigente está destinado únicamente a mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años. En la actualidad, ANSES ya no permite jubilarse mediante la moratoria a quienes alcanzaron la edad jubilatoria, ya que esa modalidad dejó de estar vigente.