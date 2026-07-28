28 de julio de 2026 - 09:32

Moratoria de ANSES: cuánto sale comprar aportes antes del aumento de agosto

El régimen permite regularizar años sin aportes antes de la jubilación. Los valores se actualizan cada mes y volverán a subir desde agosto.

El Plan de Pagos de Deuda Previsional continúa vigente para personas que están hasta 10 años de alcanzar la edad jubilatoria.

El Plan de Pagos de Deuda Previsional continúa vigente para personas que están hasta 10 años de alcanzar la edad jubilatoria.

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Los Andes | Redacción Economía
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El valor de las unidades necesarias para regularizar los períodos sin aportes se actualiza todos los meses por la movilidad previsional. Por ese motivo, quienes inicien el trámite antes del incremento previsto para agosto de 2026 podrán hacerlo con un costo menor.

El valor de las UCAP aumentar&aacute; en agosto de 2026, lo que encarecer&aacute; el costo para regularizar los a&ntilde;os sin aportes.&nbsp;

El valor de las UCAP aumentará en agosto de 2026, lo que encarecerá el costo para regularizar los años sin aportes.

¿Cuánto sale comprar aportes con la moratoria de ANSES?

El Plan de Pagos de Deuda Previsional es la única rama de la moratoria de ANSES que continúa vigente. Está destinado a personas que se encuentran hasta diez años antes de alcanzar la edad jubilatoria y necesitan completar los aportes exigidos para acceder a una jubilación.

El monto a pagar depende de la cantidad de Unidades de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP) que sea necesario adquirir. Quienes no tienen aportes registrados y deben completar los 30 años requeridos necesitan comprar 360 UCAP.

Durante julio de 2026, cada UCAP tiene un valor de $40.239,79, cifra equivalente al 29% de la base mínima para el cálculo de aportes. De esta manera, regularizar un año de aportes cuesta $482.877,48, mientras que completar los 30 años implica un desembolso total de $14.486.324,40.

Sin embargo, estos valores volverán a modificarse en agosto de 2026. Con la actualización por movilidad previsional, cada UCAP pasará a costar $41.000,32, por lo que regularizar un año ascenderá a $492.003,86 y completar los 30 años de aportes demandará $14.760.115,93.

Debido a esta actualización mensual, iniciar el trámite antes del aumento puede representar un ahorro para quienes todavía no comenzaron el proceso de regularización.

Cómo tramitar el Plan de Pagos de Deuda Previsional en ANSES

Las personas interesadas en acceder al régimen deben ingresar a Mi ANSES para verificar los años de aportes registrados e identificar los períodos que necesitan regularizar. Luego podrán generar las UCAP correspondientes desde el portal para efectuar el pago.

Quienes cumplan con los requisitos pueden gestionar el tr&aacute;mite desde Mi ANSES o solicitar un turno para recibir atenci&oacute;n presencial.

Quienes cumplan con los requisitos pueden gestionar el trámite desde Mi ANSES o solicitar un turno para recibir atención presencial.

Quienes necesiten asistencia también pueden solicitar un turno para recibir atención presencial en una oficina de ANSES.

El plan vigente está destinado únicamente a mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años. En la actualidad, ANSES ya no permite jubilarse mediante la moratoria a quienes alcanzaron la edad jubilatoria, ya que esa modalidad dejó de estar vigente.

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