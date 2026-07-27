Inflación en América Latina: qué lugar del ranking ocupa Argentina en el primer semestre de 2026

En un relevamiento internacional sobre la situación actual de las economías de América Latina, la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 en Argentina volvió a ubicarla entre los países con mayores aumentos de precios .

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Con un alza del 16,8% entre enero y junio, se puede ver cómo el país se mantuvo entre los cinco países con mayor inflación de la región en ese periodo. El relevamiento, elaborado a partir de los datos oficiales de 19 países de la región, muestra a Venezuela con el registró superior , con un 129,8% acumulado.

De esa manera, tomando los Índices de Precios al Consumidor ( IPC ) de los 19 países latinoamericanos, Argentina se ubica en el segundo puesto del ranking regional.

Mientras que la mayoría de las economías de la región acumuló subas de precios de un dígito en el semestre, nuestro país registró un incremento de 16,80%, más de tres veces superior al de Bolivia.

Como era de esperar, Venezuela encabeza la lista. La diferencia con el resto de los países es muy amplia y diferencia a ese país como el de mayor aumento de precios. Con Venezuela en el puesto 1 y Argentina en el puesto 2, el podio se completa con Cuba en el puesto 3 , con una inflación acumulada de 12,24%.

En ese sentido, los datos permiten observar una importante brecha entre los tres primeros puestos y el resto de las economías de la región, que registraron variaciones significativamente menores.

El resto de las economías

Asimismo, algunas economías lograron mantener sus índices en valores mínimos. En ese sentido, Bolivia se ubicó en el cuarto lugar con una inflación de 4,82%, seguida por Colombia, con 4,77 por ciento, en el quinto puesto. Un poco más atrás quedaron Honduras, con 3,8%, y Perú, con 3,4%, mientras que el segmento intermedio se completa con Brasil, en el puesto 8 con 3,36%, y Uruguay, con 3,33%.

En la parte media del ranking se ubican Chile, con 2,8%, y El Salvador, con 2,7%, seguidos por Nicaragua (2,17%), República Dominicana (2,02%) y Paraguay (1,9%). Por su parte, Guatemala registró una inflación acumulada de 1,67%, y México 1,5%.