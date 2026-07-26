El costo de emitir sin límites: Milei explica la reforma del Banco Central

En esta columna, Javier Milei analiza la evolución de la inflación argentina desde la creación del Banco Central y argumenta que la emisión para financiar al Estado fue el principal motor del deterioro monetario. Además, presenta los ejes de la reforma que propone.

Este número representa la inflación acumulada desde el año 1935 (inclusive), esto es, desde que se creó el Banco Central de la República Argentina, el cual se suponía que tenía como misión fundamental preservar el valor de la moneda. Evidentemente, el BCRA, como toda institución de Argentina, no sólo no cumplió con su objetivo, sino que la obscenidad del registro hace ineludible el debate acerca de si debiera existir o no un Banco Central y de decidirse su existencia, bajo qué reglas debería operar.

El dinero y la inflación El dinero existe porque ante el desafío de la doble coincidencia y la indivisibilidad de los bienes, el hombre ideó el modo de facilitar el intercambio. De hecho, el dinero existe porque la alternativa de trueque nos haría perder millones de transacciones con la consecuente caída en el nivel de vida. No es lo mismo una economía con o sin dinero (trueque). Así, aquel bien que muestre un mayor nivel de comercio será utilizado para el intercambio indirecto y ello lo convertirá en dinero, dando lugar a las funciones de unidad de cuenta y medio de pago generalizado. En paralelo, la necesidad de que el bien utilizado como dinero no perdiera valor en el tiempo, derivó en el uso de los metales preciosos dando lugar a la función de reserva de valor. Sin embargo, el uso de los metales traía aparejado el problema de la portabilidad y del riesgo del traslado, lo que derivó en la creación del papel moneda convertible. En definitiva, la oferta monetaria no es más ni menos que la prestación de un servicio de liquidez que permite realizar transacciones, independientemente de la propiedad del negocio. Y es claro que la prestación estatal de dicho servicio ha sido deplorable.

Naturalmente, la reflexión precedente no es apta para el paladar de nacionalistas de pacotilla, la izquierda que suspira estadolatría y de una corporación política hipócrita que arropada de formas pomposas y “buenas intenciones”, y quienes comparten esa pasión despreciable por la expropiación de la propiedad privada. Para ellos, la provisión del dinero debe estar en manos del Estado, ya que, dado el curso forzoso, la oferta monetaria no sólo provee el servicio de liquidez, sino que además brinda una fuente de recaudación tributaria sin tener que legislar impuestos explícitos. A su vez, vale la pena mencionar que el robo no está dado por el impuesto inflacionario (la tasa de inflación multiplicada por la demanda de dinero) sino que el mismo viene dado por el señoreaje (emisión sin respaldo). Un ejemplo lo dejará en claro. Si una economía crece, la demanda de dinero crece, por lo que si la oferta monetaria permanece constante habrá deflación, la cual hace que los individuos aumenten su riqueza real. Sin embargo, si la oferta de dinero crece tal que la inflación fuera nula, el impuesto inflacionario sería nulo y, sin embargo, el Estado ahora cuenta con más recursos, por ende, no los tiene el privado. Hay expropiación. Y no sólo eso, la forma en que el Estado introduzca el dinero afecta la distribución del ingreso y a los precios relativos, por lo que afectará ahorro, inversión y tasa de interés. Esto es, habrá daños en el presente y en el futuro.

El caso argentino y qué pasó en 2012 El caso argentino es muy claro. Antes de que existiera el Banco Central de la República Argentina la tasa de inflación anual era del 1,03% anual. A su vez, en los diez años posteriores a su creación la tasa de inflación saltó a 6,05% anual. Luego de la estatización durante el gobierno del General Juan Domingo Perón, la inflación hasta 2025 promedió un 63,2% anual. Es más, este promedio geométrico no fue homogéneo a lo largo de la historia. En el período 1946-1974 fue del 29,7%. En el lapso 1974-1991 trepó al 312,8% y ello derivó en La Ley de Convertibilidad, la cual logró bajar la tasa de inflación al 8,2% anual durante los diez años que estuvo vigente. Sin embargo, la idea de restringir el uso fiscal de la emisión de dinero (algo permitido hasta que la posición en títulos públicos del Estado no superara un tercio de la base monetaria) no era del agrado de la política. Así, durante 2002 se terminó con la convertibilidad bajo la premisa que esta vez sería diferente y que la política monetaria sería conducida racionalmente. Más allá de la estafa que implicó sacar el respaldo a los pesos, la que a dólares de hoy asciende a unos US$ 30.000 millones, la racionalidad progresista nos trajo una inflación del 168.580,3%, esto es, una inflación anual del 36,3%. Sin embargo, en función de lo que sucedió a lo largo del siglo XXI se deparaba un peor desenlace que el del período 1974-1991, ya que podemos observar que Néstor Kirchner dejó la misma inflación que recibió pese a la tendencia decreciente heredada, al tiempo que Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández dejaron a su sucesor una inflación mayor a la heredada.

Naturalmente, para lograr tamaño desastre necesitó de un BCRA acorde a las necesidades de la casta política. Y si bien, los cambios en la Carta Orgánica del 2002 eran nefastos, la modificación de 2012 llevó los niveles de la brutalidad política al paroxismo, donde la nueva Carta Orgánica se delineó para justificar el robo de US$ 10.000 millones para el Fondo del Bicentenario de 2010 que permitiera una nueva edición del “Pan y Circo” que posibilitó la reelección de CFK. Pero no les bastó con crear el entramado legal para habilitar el saqueo de las reservas internacionales vía Letras Intransferibles, sino que, como consagración de la ignorancia, se le asignó a un instrumento de política económica cinco objetivos: (i) la estabilidad monetaria; (ii) la estabilidad financiera; (iii) el empleo, (iv) desarrollo económico y (v) equidad social. Esto es, al BCRA había que entrar con un casco para no morir de un golpe en la cabeza mientras volaban los fajos de dinero hacia la Casa Rosada.