Política en Off: la reunión de Petri con productores, freezaron a la vice de La Libertad Avanza y Hebe prepara su lanzamiento

El diputado nacional libertario Luis Petri se reunió hace unos días con un grupo de productores vitivinícolas en San Martín y el encuentro desató una tormenta con repercusiones en el mundo de la política .

Política en Off: se viene el "mundial" de las elecciones, la guerra de los mates y un opositor llega a la jefatura de la Corte

Una publicación sorprendió al señalar que Petri había dicho en ese encuentro que no tiene propuestas para el sector. La llamativa expresión, que debe estar prohibida en todos los manuales de un candidato en campaña, activó enseguida una alarma en el petrismo y provocó reacciones en las redes sociales de parte de los propios asistentes. Algunos de ellos (fueron siete en total) la calificaron en forma directa como una "fake news" y "una mentira para confundir a los mendocinos" . En efecto, Ernesto Tagliavini , el anfitrión, calificó en una radio local de "muy positiva" la reunión a pesar de los problemas que tiene el sector, y criticó al Gobierno provincial .

En este contexto, la fundación del legislador mileísta, "Mendocinos por el futuro" , está impulsando un ciclo de charlas sobre la vitivinicultura titulada "Vino el futuro" y su sector plantea como recetas para la alicaída industria vitivinícola el incremento de las exportaciones y el uso del mosto como endulzante, además de la producción de aceto y vino sin alcohol , entre otras variantes. Además de poner en valor medidas de la macroeconomía , como la reducción de la inflación .

De estos temas y seguramente varios más se habló en la reunión encabezada por Petri en San Martín, quien siempre dice que "nació en una finca" y que se preocupó bastante por la difusión negativa del encuentro con los productores. Al punto que en el petrismo sospechan que una mano radical se metió para perjudicarlo tempranamente en el largo camino a las elecciones del año que viene.

La vicegobernadora Hebe Casado viene de enfrentar las consecuencias de sus publicaciones en las redes sociales sobre la Selección de Francia. Dos proyectos de resolución para rechazar sus apreciaciones y hasta un pedido de juicio político (que fue rechazado por el oficialismo provincial) marcaron esta semana el reinicio de la actividad en la Legislatura provincial.

A pesar de ello, la jefa del Senado no bajó su intensidad ni modificó su estilo en las redes sociales. Es más, cree que a pesar de todo le está yendo bien en política y está cada vez más decidida a lanzar su campaña para 2027. Tiene hasta una fecha para eso: en diciembre formalizaría su candidatura a intendenta de San Rafael.

La vicegobernadora Hebe Casado en sesión del Senado provincial. Prensa Senado

No será fácil para ella dar pelea en un departamento que tendrá muchos anotados. Pero en el municipio peronista que conducen los hermanos Félix le están siguiendo los pasos, por las dudas. Como contó Los Andes, Omar y Emir todavía no tienen definido si alguno de los dos va a competir, pero preparan por las dudas a varios herederos.

También se muestran dispuestos a animar una "guerra de encuestas" con la vicegobernadora, quien cree que en los sondeos le va bien. A contramano, en el "feudo" sureño dicen que Casado es muy conocida por los vecinos, pero tiene una imagen negativa muy alta.

La vice de La Libertad Avanza, al freezer

Cuando la Justicia Electoral le suspendió los aportes públicos a La Libertad Avanza Mendoza por no presentar sus balances, la noticia que dio Política en Off no solo hizo ruido afuera del partido. También dejó algunas esquirlas adentro. Una de ellas tuvo nombre y apellido: Alejandra Gómez.

La vicepresidenta del partido y senadora provincial tomó aquella resolución de la jueza Susana Pravata como argumento para pedirle formalmente al presidente del espacio, Facundo Correa Llano, que convocara al Consejo Provincial. Quería hablar de los estados contables, del padrón de afiliados, de las demoras en las afiliaciones y, sobre todo, de cómo explicar públicamente un tema que ya había llegado a los medios.

El escrito hablaba de "unidad" y de "espíritu constructivo", pero no todos lo leyeron igual. Desde entonces, cuentan en la Legislatura, la relación entre Gómez y la mesa chica de LLA Mendoza se enfrió varios grados. Tanto que algunos aliados habituales de La Libertad Avanza en el Senado -radicales y dirigentes cercanos a Luis Petri- escucharon el mismo comentario de boca de integrantes del bloque libertario: "hay que freezar a la vicepresidenta del partido".

La traducción no requiere demasiadas explicaciones. Bajarle el volumen político. No darle demasiada entidad a sus planteos. "No le den más bola", sintetiza un conocedor de la cocina legislativa.

No es el primer desencuentro de Gómez con la conducción. Durante el debate por la autonomía municipal Gómez votó distinto del resto del bloque en una de las resoluciones que acompañaron aquella discusión. Pero el episodio de los balances terminó de tensar la relación.

Nadie habla de ruptura. Tampoco de expulsiones. En La Libertad Avanza saben que las peleas públicas no suelen ser un buen negocio para un partido que todavía está en etapa de consolidación.

Eso sí: más de uno observa que, por estos días, la vicepresidenta ocupa el segundo cargo partidario más importante... aunque no necesariamente un lugar en la mesa donde se toman las decisiones.

Uno que invierte en su nombre

Quienes tienen la ilusión de ser candidatos el año que viene tienen un primer desafío urgente: que la gente los conozca. A tal efecto, las redes sociales son el instrumento más utilizado en estos tiempos. Hay que postear lo que sea, tenga que ver o no con la actividad política del aspirante en cuestión. Sin parar y rápidamente, porque la "visibilidad social" no se adquiere de un día para otro.

Sin embargo, no es el único camino. No sólo hay dirigentes invirtiendo en redes, sino que también están aquellos que apuestan a estrategias tradicionales que todavía no pasan de moda. Un ejemplo es el diputado radical Franco Ambrosini, quien, además de posicionarse en redes, ha instalado un cartel enorme con su nombre en la avenida Hipólito Yrigoyen, una de las más transitadas del departamento.

Ambrosini quiere convertir su nombre en una marca: "Ser Franco es ser & parecer" dice el cartel publicitario de colores del legislador. Franco Ambrosini está confirmando de esta manera su pretensión de competir en las elecciones del año que viene como candidato a intendente de San Rafael.

El joven legislador, abogado de profesión, tiene un padrino prominente en su departamento: el exsenador nacional Ernesto Sanz. Pero además del fundador de "Juntos por el Cambio", quien es un hombre influyente en el radicalismo a nivel provincial y nacional, Ambrosini tiene buena relación con el cornejismo. Queda claro, de esta manera, que el diputado animará una de las peleas de fondo de las elecciones 2027.

Mema "manija" y la mufa

"Qué manija que estamos todos con la Selección", decía el ministro de Gobierno Natalio Mema en sus redes pocas horas antes de la final con el equipo de España.

El ministro aprovechó para hacer una comparación entre la Scaloneta y la gestión que integra. "Nosotros sabemos mucho de eso, venimos trabajando hace mucho tiempo juntos, como parte de un equipo. Estamos convencidos de que ninguna individualidad por sí sola puede venir a mejorar las cosas de un día para el otro, se trata de un trabajo largo y contínuo", afirmó.

La apuesta de Mema y los otros candidatos cornejistas es efectivamente esa: resaltar al equipo antes que a alguna personalidad. El Gobierno incluso impulsó un encuesta con la opción "alguien del equipo de Cornejo" para demostrar que el nombre no importa demasiado, porque esa formulación se imponía a las dos opciones individuales más fuertes del oficialismo: Luis Petri y Ulpiano Suárez.

Con pasión y trabajo en equipo, siempre.



Anulo mufa pic.twitter.com/qqIM1UEUfa — Natalio Mema (@NatalioMema) July 19, 2026

"Estamos orgullosos de la Selección pase lo que pase", decía también el funcionario en el video, en el cual quedó claro el concepto político. Lo que sí generó cierta polémica fue su referencia a la Selección Argentina a horas de la final mundialista, cuando todo el mundo hacía silencio sobre eso para evitar que algún comentario mufara al equipo nacional.