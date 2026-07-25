Irregularidades en la AFA: extitular de la IGJ revela que hay más de US$ 500 millones no declarados

Daniel Vítolo , ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) , dio detalles sobre el comienzo de las investigaciones por irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , y afirmó que el detonante principal fueron más de US$500 millones sin haber sido declarados.

Vítolo sostuvo que ese monto estuvo dividido entre dos partes: por un lado, US$111 millones corresponden a las irregularidades en los balances de la entidad; por otro, detectaron otros US$400 millones adicionales relacionados a la Superliga .

“Cuando le pedimos a la AFA, en su momento, que aclarara inconsistencias durante 10 años, detectamos que había un conjunto de US$111 millones no explicados en cuentas de la entidad, y cerca de US$400 millones no explicados en la Superliga, otra asociación civil vinculada a la AFA”, precisó en declaraciones a Radio Rivadavia .

En ese sentido, el ex inspector vinculó la situación actual de la casa madre del fútbol argentino con lo ocurrido durante el " Fifagate " , aludido por presuntas maniobras de evasión fiscal y asociación ilícita.

“Han encontrado una cierta similitud entre lo que se está investigando, en función de lo que ocurre con la AFA, con aquello que fue en su momento el ‘Fifagate’ , que comenzó también con una situación en la inconsistencia de los balances”.

También afirmó que durante su gestión se había encontrado una nueva inconsistencia por US$15 millones, vinculada a una serie de partidos que disputó la Selección argentina, de los cuales una parte “era una deuda que tenía que pagar alguien por este partido”.

“En 2024 habíamos encontrado un ingreso de dinero en el balance por partidos de la Selección de US$15 millones: US$8 millones se habían cobrado y US$7 millones eran una deuda que tenía que pagar alguien por este partido. Cuando fuimos a preguntar no nos respondieron”, dijo y agregó que “todo esto se manejaba a través de la firma TourProdEnter”, la firma con sede en Miami.

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida buscaría los contratos comerciales internacionales de la empresa para que aporten información reservada sobre la estructura financiera utilizada en los acuerdos internacionales de la AFA.

El expediente procura reconstruir el circuito financiero utilizado para administrar los ingresos internacionales de la AFA y determinar el destino de fondos canalizados a través de TourProdEnter.

En otro tramo de la entrevista, Vítolo se refirió a su desplazamiento en la IGJ. Relató que al momento de designar a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, el Gobierno le había dado el visto bueno para que continuara en el cargo; sin embargo, por un pedido personal de Mahiques, fue apartado.

“Mi desplazamiento correspondió a la cuestión AFA. Incluso con la designación del nuevo ministro de Justicia, me llamaron de la Oficina del Presidente para decirme que estaban muy satisfechos con nuestro trabajo durante dos años y querían que siguiéramos adelante con el plan”, relató.

“El ministro de Justicia, personalmente, había pedido al Presidente ese cargo porque quería colocar a una persona de su confianza, y el presidente accedió entendiendo que si el ministro quería formar un equipo nuevo tenía que darle la oportunidad”.