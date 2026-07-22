Chiqui Tapia descartó conspiraciones en una carta abierta: "No se dejen llevar por las mentiras"

El directivo compartió un extenso mensaje en sus redes sociales destinado a la Selección Argentina, y a sus hinchas.

El presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, publicó un extenso mensaje en sus redes sociales referido a las repercusiones de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Entre otras cosas, defendió al plantel, agradeció las muestras de apoyo, y se refirió a los rumores sobre la final con España.

Tapia publicó una carta respecto a la participación Albiceleste en el Mundial 2026: La plata en el pecho y el orgullo en el alma: los motivos por los cuales, esta derrota de la Seleccón Argentina también se honra EFE A través de una carta abierta publicada en su cuenta de Instagram, Tapia le habló directamente al hincha Albiceleste. Allí, remarcó: “No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias. Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. La Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente”.

El presidente reconoció el dolor de la derrota, por la forma y la instancia en la que se dio. “Nos duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo”, lanzó.

Sin embargo, llamó a valorar el esfuerzo de todo el grupo de trabajo encabezado por Lionel Scaloni. "Paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible”, escribió.

Claudio Tapia se refirió a los rumores que envuelven a la Selección Argentina: La lesión de Paredes que Argentina ocultó ante España. Además, Chiqui expresó que defendieron al continente, más que al país. “Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido. También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo”, opinó.