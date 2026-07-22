Los futbolistas de la Selección Argentina que son protagonistas del mercado de pases de Europa

El nivel colectivo de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no terminó de ser el deseado. Sin embargo, le alcanzó para llegar a la gran final, eliminar a Inglaterra en semifinales, ser uno de los elencos más goleadores, y contar con algunos futbolistas con un altísimo rendimiento. Nada mal.

Tal vez por todos esos elementos positivos mostrados durante la Copa del Mundo es que no llama la atención que los principales clubes de fútbol de Europa estén detrás de los servicios de los futbolistas Albicelestes . Todos se pelean por los puntos altos del elenco de Lionel Scaloni, mostrándose dispuestos a fuertes erogaciones de dinero para asegurar sus contrataciones.

Uno de los casos más fuertes es el de Cristian "Cuti" Romero. El defensor central venía rompiéndola con la camiseta del Tottenham de la Premier League, y completó un Mundial impresionante. Fue el mejor de la defensa, convirtiéndose en el sostén anímico y defensivo del grupo. Su buen presente prácticamente permite confirmar que la temporada que viene cambiará de club.

La institución que ha mostrado más avances para concretar su arribo es el Inter de Milán, donde su compañero Lautaro Martínez y el directivo Javier Zanetti hacen fuerza. En las próximas horas se daría la presentación de una jugosa oferta por la ficha del zaguero, que tiene pasado en la Serie A y tiene el interés de regresar para afrontar nuevos desafíos en su carrera. En paralelo, también suena para engrosar las filas del Barcelona.

Además, los Neroazzurros pugnan por otro defensor de la Selección Argentina: Nahuel Molina Lucero. Debido a que se complicaron las negociaciones por el inglés Spence, el nombre del futbolista del Atlético de Madrid creció en base a su experiencia en el viejo continente y en la Albiceleste, y su ficha relativamente baja (25 millones de euros). Por el lateral también se interesaron Juventus, Roma y Nápoles.

Enzo Fernández entre la despedida y la continuidad:

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra EFE

Enzo Fernández es otro jugador que se roba las cámaras en medio del mercado de fichajes. Intentó forzar su salida del Chelsea, coqueteó con el Real Madrid y hasta rompió relaciones con parte del público británico por su gol ante Inglaterra en semifinales. Sin embargo, el DT Xabi Alonso intenta convencerlo para que se quede y sea la manija del nuevo equipo.

La dirigencia de los Blues tasó su ficha en más de 100 millones de euros, un monto pensado más para abrochar su continuidad que para fomentar la presentación de ofertas. Por el momento, todo indica que el mediocampista seguirá ligado al club de Londres. .

Julián Álvarez quiere irse, pero el Atlético no lo soltará:

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina EFE

La situación de Julián Álvarez parece similar. El jugador está incómodo y con ganas de irse. Hasta lo demostró en declaraciones públicas durante la Copa del Mundo, cuando la oferta del Barcelona de España llegó al Colchonero. Sin embargo, desde el Atlético de Madrid no quieren soltarlo, y muchos menos por un monto que no sea el de la cláusula de rescisión

Por estas horas, el club le extendió la licencia para que se tome vacaciones y lo citó para sumarse al plantel el 10 de agosto. Al parecer, su traspaso parece haber quedado en segundo plano a pesar del interés latente de los Culés, que preparan más ofertas.

Desde el viejo continente y las redes sociales nació una brutal campaña de desprestigio de la Argentina y de sus jugadores. Sin embargo, en paralelo, sus clubes se pelean por contar con las figuras Albicelestes en sus filas. El amor por el juego, el enorme talento, y el profesionalismo de una camada de futbolistas impresionantes lo supera todo.