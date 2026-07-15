15 de julio de 2026 - 15:50

¿Se repite la mística? La histórica cábala de Chiqui Tapia con Messi y De Paul antes de Argentina-Inglaterra

A horas de la semifinal del Mundial 2026, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia volvió a publicar la tradicional imagen junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

La cábala que se repite: Messi, De Paul y Tapia volvieron a compartir la foto de los mates.&nbsp;

La cábala que se repite: Messi, De Paul y Tapia volvieron a compartir la foto de los mates. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El posteo, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, alimenta la ilusión de millones de hinchas que sueñan con sacar el boleto a la gran final del próximo domingo ante España.

La publicaci&oacute;n de Chiqui Tapia en la previa del duelo de la Selecci&oacute;n Argentina vs. Inglaterra.&nbsp;

La publicación de Chiqui Tapia en la previa del duelo de la Selección Argentina vs. Inglaterra.

El mensaje de Chiqui Tapia que ilusiona a la Selección Argentina

Fiel a su estilo y manteniendo la costumbre de los últimos años en las horas previas a los partidos decisivos, el mandatario de la casa madre del fútbol argentino subió la postal desde la concentración del equipo, acompañada de un motivador mensaje de unión:

"Ahí vamos una vez más, con la ilusión como estandarte, representando a un país entero. Más unidos que nunca. ¡Dale, Argentina! ¡Dale, Selección!", escribió Tapia en sus plataformas oficiales.

El origen de la foto: un amuleto que nació en 2021

Lo que hoy se vive como un rito infaltable para los fanáticos argentinos comenzó como una coincidencia feliz durante la Copa América 2021 en Brasil, el torneo que quebró la racha de 28 años sin títulos para la Selección Mayor.

Desde entonces, la foto de Tapia, Messi y De Paul en la previa de los "mata-mata" se convirtió en sinónimo de gloria. La cábala se repitió de manera sistemática antes de cada logro de este ciclo dorado:

  • Copa América 2021 (Campeones en el Maracaná)

  • Finalissima 2022 (Goleada ante Italia en Wembley)

  • Mundial de Qatar 2022 (La histórica tercera estrella)

  • Copa América 2024 (Bicampeonato en Estados Unidos)

Con estos antecedentes sobre la mesa, la aparición de la imagen antes de enfrentar al combinado de Thomas Tuchel fue recibida por los hinchas como la mejor de las señales. En el búnker argentino las costumbres no se alteran y el deseo de seguir haciendo historia en este Mundial 2026 sigue más encendido que nunca.

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