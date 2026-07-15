¿Se repite la mística? La histórica cábala de Chiqui Tapia con Messi y De Paul antes de Argentina-Inglaterra

La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra se vive con los dientes apretados, la táctica definida y, por supuesto, las cábalas intactas. A pocas horas del trascendental cruce en Atlanta, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia , cumplió con el ritual más sagrado de la Scaloneta y publicó la tradicional foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El posteo, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, alimenta la ilusión de millones de hinchas que sueñan con sacar el boleto a la gran final del próximo domingo ante España.

Fiel a su estilo y manteniendo la costumbre de los últimos años en las horas previas a los partidos decisivos, el mandatario de la casa madre del fútbol argentino subió la postal desde la concentración del equipo, acompañada de un motivador mensaje de unión:

"Ahí vamos una vez más, con la ilusión como estandarte, representando a un país entero. Más unidos que nunca. ¡Dale, Argentina! ¡Dale, Selección!", escribió Tapia en sus plataformas oficiales.

Lo que hoy se vive como un rito infaltable para los fanáticos argentinos comenzó como una coincidencia feliz durante la Copa América 2021 en Brasil, el torneo que quebró la racha de 28 años sin títulos para la Selección Mayor.

Desde entonces, la foto de Tapia, Messi y De Paul en la previa de los "mata-mata" se convirtió en sinónimo de gloria. La cábala se repitió de manera sistemática antes de cada logro de este ciclo dorado:

Copa América 2021 (Campeones en el Maracaná)

Finalissima 2022 (Goleada ante Italia en Wembley)

Mundial de Qatar 2022 (La histórica tercera estrella)

Copa América 2024 (Bicampeonato en Estados Unidos)

Con estos antecedentes sobre la mesa, la aparición de la imagen antes de enfrentar al combinado de Thomas Tuchel fue recibida por los hinchas como la mejor de las señales. En el búnker argentino las costumbres no se alteran y el deseo de seguir haciendo historia en este Mundial 2026 sigue más encendido que nunca.