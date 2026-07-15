Scaloni hace historia: se convirtió en el entrenador con más partidos mundialistas al frente de la Selección

Lionel Scaloni escribio un nuevo capítulo en la historia de la Selección Argentina. Con su presencia en las semifinales del Mundial 2026 , el entrenador se convirtió en el director técnico con mayor cantidad de partidos dirigidos en Copas del Mundo al frente de la Albiceleste, un registro que hasta ahora tenía como máximo referente a Carlos Salvador Bilardo .

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El encuentro frente a Inglaterra representó el 14 ° compromiso mundialista del entrenador nacido en Pujato, igualando la cifra alcanzada por Bilardo entre México 1986 e Italia 1990. Sin embargo, con la clasificación entre los cuatro mejores del torneo y un nuevo partido asegurado _ya sea la final o el encuentro por el tercer puesto-, Scaloni quedó en soledad en la cima de este ranking histórico.

La campaña del actual cuerpo técnico continúa acumulando estadísticas que refle jan su consolidación. Según datos difundidos por la AFA, Argentina permanece invicta frente a seleccionados europeos desde la llegada de Scaloni, con un balance de siete victorias y tres empates.

En el triunfo frente a Suiza, además, el entrenador repitió por pr imera vez una formación titular en un Mundial, algo que la Selección no conseguía desde Brasil 2014, cuando Alejandro Sabella mantuvo el mismo equipo entre la semifinal y la final. Para el cruce con Inglaterra, la única modificación fue el ingreso de Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul.

Durante más de tres décadas, la marca de Bilardo pareció difícil de igualar. El histórico entrenador dirigió los siete partidos de Argentina en México 1986 y repitió la misma cantidad en Italia 1990, alcanzando dos finales consecutivas, una coronada con el título y la otra con el subcampeonato.

Más de 30 representantes porteños de los distintos bloques políticos en la Legislatura firmaron un proyecto para que el exentrenador de la Selección Argentina campeona en el Mundial de México 1986, Carlos Salvador Bilardo, sea declarado como Ciudadano Ilustre de la Ciudad, por ser "un ejemplo de esfuerzo y dedicación".

Su recorrido mundialista cerró con ocho triunfos, cuatro empates y apenas dos derrotas, números que durante años funcionaron como referencia para todos los entrenadores que pasaron por el seleccionado.

Menotti, Sabella y Lorenzo completan la lista

Antes del crecimiento del ciclo Scaloni, el segundo lugar correspondía a César Luis Menotti, quien acumuló 12 encuentros en los Mundiales de 1978 y 1982. El Flaco conquistó el primer título mundial de Argentina como local y luego condujo al equipo en España 1982, donde quedó eliminado en la segunda fase.

Más atrás aparecen Alejandro Sabella y Juan Carlos Lorenzo, ambos con siete presentaciones. Sabella condujo a la Albiceleste hasta la final de Brasil 2014, mientras que Lorenzo estuvo al frente del seleccionado en Chile 1962 e Inglaterra 1966, certamen en el que Argentina cayó en cuartos de final ante el conjunto anfitrión en un recordado partido cargado de polémicas.

Argentina vs Inglaterra EFE

Un legado que sigue creciendo

El récord de partidos dirigidos en Copas del Mundo se suma a una etapa que ya figura entre las más exitosas del fútbol argentino. Bajo la conducción de Scaloni, la Selección conquistó dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Además, el formato ampliado de la Copa del Mundo 2026, con 48 selecciones y una instancia adicional de eliminación directa, permitió que los equipos que llegan hasta las últimas instancias disputen ocho encuentros en lugar de los siete tradicionales. Esa modificación le brinda al entrenador argentino la posibilidad de seguir ampliando un récord que ya quedó inscripto en la historia del seleccionado nacional.