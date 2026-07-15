La emoción se adueñó del estadio de Atlanta durante la interpretación del Himno Nacional Argentino en el duelo entre la Selección e Inglaterra. Video.

Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026.

La emoción volvió a decir presente en el Mundial 2026. Minutos antes del inicio del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por una de las semifinales, el Himno Nacional Argentino resonó con fuerza en el estadio de Atlanta y fue acompañado por miles de hinchas que tiñeron las tribunas de celeste y blanco.

Como ocurre en cada presentación de la Albiceleste, la interpretación del Himno se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada y más teniendo en cuenta el rival: Inglaterra. Los futbolistas formados en el campo de juego, encabezados por Lionel Messi, cantaron con intensidad mientras el público acompañó cada estrofa desde las gradas y algunos silbidos de la parcialidad inglesa.

Como ocurre en cada presentación de la Albiceleste, la interpretación del Himno se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada y más teniendo en cuenta el rival: Inglaterra. Los futbolistas formados en el campo de juego, encabezados por Lionel Messi, cantaron con intensidad mientras el público acompañó cada estrofa desde las gradas y algunos silbidos de la parcialidad inglesa.

Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026. Gentileza. Una postal que se repite en cada desafío mundialista La ceremonia protocolar previa al encuentro dejó una imagen que volvió a emocionar a los fanáticos argentinos. Con las cámaras enfocando a los protagonistas, varios jugadores entonaron el Himno con los ojos cerrados y abrazados por el sentimiento que representa vestir la camiseta nacional.