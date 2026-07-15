La emoción volvió a decir presente en el Mundial 2026. Minutos antes del inicio del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por una de las semifinales, el Himno Nacional Argentino resonó con fuerza en el estadio de Atlanta y fue acompañado por miles de hinchas que tiñeron las tribunas de celeste y blanco.
Como ocurre en cada presentación de la Albiceleste, la interpretación del Himno se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada y más teniendo en cuenta el rival: Inglaterra. Los futbolistas formados en el campo de juego, encabezados por Lionel Messi, cantaron con intensidad mientras el público acompañó cada estrofa desde las gradas y algunos silbidos de la parcialidad inglesa.
Como ocurre en cada presentación de la Albiceleste, la interpretación del Himno se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada y más teniendo en cuenta el rival: Inglaterra. Los futbolistas formados en el campo de juego, encabezados por Lionel Messi, cantaron con intensidad mientras el público acompañó cada estrofa desde las gradas y algunos silbidos de la parcialidad inglesa.
Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026.
Gentileza.
Una postal que se repite en cada desafío mundialista
La ceremonia protocolar previa al encuentro dejó una imagen que volvió a emocionar a los fanáticos argentinos. Con las cámaras enfocando a los protagonistas, varios jugadores entonaron el Himno con los ojos cerrados y abrazados por el sentimiento que representa vestir la camiseta nacional.
Desde las tribunas, los miles de argentinos presentes hicieron sentir su aliento y transformaron el estadio en un escenario de fiesta, con banderas, camisetas y un fervor que acompañó a la Selección desde el primer minuto.