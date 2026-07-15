15 de julio de 2026 - 16:04

Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026

La emoción se adueñó del estadio de Atlanta durante la interpretación del Himno Nacional Argentino en el duelo entre la Selección e Inglaterra. Video.

Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026.&nbsp;

Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Como ocurre en cada presentación de la Albiceleste, la interpretación del Himno se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada y más teniendo en cuenta el rival: Inglaterra. Los futbolistas formados en el campo de juego, encabezados por Lionel Messi, cantaron con intensidad mientras el público acompañó cada estrofa desde las gradas y algunos silbidos de la parcialidad inglesa.

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Emocionante: así sonó el himno antes de Argentina-Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026.

Una postal que se repite en cada desafío mundialista

La ceremonia protocolar previa al encuentro dejó una imagen que volvió a emocionar a los fanáticos argentinos. Con las cámaras enfocando a los protagonistas, varios jugadores entonaron el Himno con los ojos cerrados y abrazados por el sentimiento que representa vestir la camiseta nacional.

Desde las tribunas, los miles de argentinos presentes hicieron sentir su aliento y transformaron el estadio en un escenario de fiesta, con banderas, camisetas y un fervor que acompañó a la Selección desde el primer minuto.

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