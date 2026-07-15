Los fanáticos Albicelestes llenaron las tribunas con pasión, color y mucho apoyo en el duelo de semifinales del Mundial 2026.
Las mejores fotos del aguante de los hinchas de la Selección Argentina ante Inglaterra
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