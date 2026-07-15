Equipo confirmado: batacazo de Lionel Scaloni en la formación de la Selección Argentina

El entrenador Albiceleste pateó el tablero en el once inicial que enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Después de mucho misterio en los últimos días, el director técnico de la Selección Argentina Lionel Scaloni confirmó la formación inicial que saltará al campo de juego a enfrentar a Inglaterra, en el marco de las semifinales del Mundial 2026.

El hermetismo fue total durante toda la previa del encuentro ante los Ingleses. El cuerpo técnico Albiceleste probó variantes, escondió las cartas y eludió las preguntas en la conferencia de prensa. El objetivo era complicarle la tarea a Thomas Tuchel, el DT rival, escondiendo el equipo. Pero finalmente, a pocos minutos del inicio del duelo, la incógnita se develó.

Lionel Scaloni confirmó el equipo que enfrenta a Inglaterra: Rodrigo De Paul será suplente ante Inglaterra Gentileza. Recién cuando el plantel se preparó para viajar hacia el estadio Mercedes Benz de Atlanta, el entrenador nacional dialogó con los jugadores y les confirmó el equipo. A pesar de los rumores sobre un cambio de esquema, Argentina seguirá jugando 4-4-2 con Nahuel Molina ganando la pulseada contra Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Por la izquierda estará Nicolás Tagliafico, y los centrales serán Cristian Romero y Lisandro Martínez.

En el mediocampo, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández seguirán de titulares. La gran sorpresa es la salida de Rodrigo De Paul en el costado derecho para darle lugar a Giuliano Simeone. Así, Nicolás González se quedó afuera de la alineación a pesar de las informaciones que lo daban entre los once. Arriba, Lionel Scaloni se decidió por Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi. Lautaro Martínez esperará su chance en el banco de los suplentes.