Lionel Scaloni: "Puede haber modificaciones de jugadores, el equipo siempre está por delante"

El contexto histórico del partido

"No vi nada de los ingleses, no hablamos. Es un partido de fútbol, ¿qué podemos hacer con lo que pasó hace años atrás? Es parte de la triste historia. Hay gente que sufrió mucho como para hablar, sería una locura. Es un partido, con todas las connotaciones que tiene. No estoy para meter nafta al juego. Los jugadores saben que es una semifinal del mundo. Fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria, lo recordamos, pero es una semifinal, del Mundial".