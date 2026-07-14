14 de julio de 2026 - 21:12

Lionel Scaloni: "Puede haber modificaciones de jugadores, el equipo siempre está por delante"

Lionel Scaloni afirmó que analizará los niveles de los futbolistas en esta Copa del Mundo si tiene que realizar variantes ante Inglaterra en Atlanta

Scaloni palpitó la semifinal del Mundial ante Inglaterra: Necesitamos recuperar el volver a jugar al fútbol.&nbsp;

Scaloni palpitó la semifinal del Mundial ante Inglaterra: "Necesitamos recuperar el volver a jugar al fútbol". 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La expectativa es total. A menos de un día del trascendental cruce de semifinales del Mundial 2026, la Selección Argentina define los últimos detalles para enfrentar a Inglaterra. En este escenario de pura tensión, el director técnico Lionel Scaloni brindó su habitual conferencia de prensa para analizar el partido y, posiblemente, dar pistas sobre la formación titular.

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Jugar este miércoles con la camiseta azul

“No pedí jugar con la azul. No sé quién fue. A lo mejor es una tradición y si Thomas (Tuchel, entrenador de Inglaterra) no tuvo problemas, perfecto”.

El equipo para el duelo con Inglaterra

"El equipo lo tengo en la cabeza, pero no se los dije a los jugadores. Podemos pensar en algún cambio, pero pensando en hacerle daño al rival y protegernos de lo bueno que tienen ellos. Lo de equipo fresco sería interesante poder responder, los últimos dos o tres partidos fueron difíciles y de muchos minutos, la idea es salir con lo mejor, nos hemos recuperado bien. Ya veremos qué cambios hacemos.

Su paso como jugador por Inglaterra

“La gente del West Ham no me debe recordar muy bien. Reconozco que podría haberme ido mejor. Fui pensando en jugar el Mundial con Argentina. En el último partido me la mandé y en la final de la FA Cup cometí un error que valió que no me quede para siempre. Me cambió para bien porque luego conocí a mi esposa, llegaron mis hijos. Con Luis de la Fuente estoy contento por él porque es un buen tipo y siempre me ha ayudado”.

Las críticas de los ex jugadores ingleses

“No las vi y no sé de qué me hablás. No puedo responder sobre algo que no sé. El día que deje de entrenar no voy a criticar a ningún jugador. Supongo que lo harán por su selección”.

Se sufrió demasiado para llegar a esta instancia..

"Para llegar a una semi sin sufrir... España ganó merecidamente hoy, pero le ganó en el final a Portugal y Bélgica, eso es sufrir. Es muy difícil llegar a una final sin sufrir, en el Mundial pasado fuimos superiores pero sufrimos con Holanda. No es que eso es lo único en nuestro ADN, pero para un Mundial es clave recomponerse de estas cosas".

A un partido de llegara otra final

"El equipo no está tan mal como se dice, para llegar a esta instancia, algo habremos hecho bien. Soy un agradecido a estos chicos que nos llevaron a tres títulos y ahora otra semi. Estamos a un pasito, vamos a dejar todo para llegar".

Cómo llega la Selección Argentina

"El partido anterior lo analizamos, lo miramos como siempre. Este será diferente, como todos, no hay ninguno igual. Intentaremos mejorar en lo que no estuvimos bien, lo hablamos. Estamos bien, con unas ganas bárbaras, con la ilusión intacta, y con el agradecimiento eterno a estos jugadores que nos llevan de nuevo a una semi del Mundial, con toda la dificultad que eso tiene. Enfrentaremos a un gran rival".

En las condiciones que llega la Selección Argentina

"No me pongo a pensar si estoy como quería, hace un mes y medio atrás hubiera firmado como sea llegar a una semifinal del Mundial. Me da igual cómo estamos, no tengo reproches, lo hubiera firmado y ahora estoy súper ilusionado y contento. No miro el estado de cómo estamos: vamos a jugarla".

El recuerdo del partido de 1986

"Todos recuerdan ese partido, la actuación de Diego, el segundo gol que quedará en nuestros corazones, que cualquier amante del fútbol lo recordará. Y más con los relatos de esa época, que son más emotivos"

Cambios y las figuras del plantel de Inglaterra

"Analizamos cómo mejorar al equipo y cómo intentar neutralizar a los grandes jugadores rivales. Es una posibilidad que hagamos cambios, como también que repitamos. Bellingham y Kane son de los mejores del mundo, de los que cualquier entrenador quisiera tener. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas y que no hagan un buen partido. Tenemos la idea de juego, esperamos llevarla a cabo".

El contexto histórico del partido

"No vi nada de los ingleses, no hablamos. Es un partido de fútbol, ¿qué podemos hacer con lo que pasó hace años atrás? Es parte de la triste historia. Hay gente que sufrió mucho como para hablar, sería una locura. Es un partido, con todas las connotaciones que tiene. No estoy para meter nafta al juego. Los jugadores saben que es una semifinal del mundo. Fue una historia muy triste para removerla. Tenemos memoria, lo recordamos, pero es una semifinal, del Mundial".

La voz de Lionel Scaloni en la previa de la confernecia de prensa

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