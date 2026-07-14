Las dos grandes dudas de Lionel Scaloni en la formación de la Selección Argentina para jugar ante Inglaterra

La Selección Argentina está en las puertas de la gloria máxima. Este miércoles, enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 en un duelo con muchísimas expectativas. Teniendo en cuenta el contexto del encuentro, el entrenador Albiceleste Lionel Scaloni piensa la formación inicial.

El último duelo de la Selección Argentina e Inglaterra, una batalla de estrellas que Messi miró de afuera

El rendimiento general del equipo en el triunfo sufrido ante Egipto causó cierta preocupación en la cabeza del cuerpo técnico nacional, al punto de confesar en conferencia de prensa que se trató del peor partido de la Copa del Mundo. Por tal motivo, las últimas prácticas son muy relevantes para saber con exactitud la determinación que se tomará ante los Ingleses.

Según trascendió, Scaloni trabaja en el armado de una formación que pueda contener a los veloces extremos rivales, contener los embates de Jude Bellingham, y mantener la poderosa estructura ofensiva que le permitió anotar siempre más de un gol. En ese aspecto, las grandes dudas que todavía se mantienen son dos.

La primera incógnita del DT pasa por el lateral derecho. La actualidad de Nahuel Molina no es la mejor, y el rendimiento frente a Egipto encendió las alarmas del cuerpo técnico. Sin embargo, Gonzalo Montiel no logra asentarse desde lo físico y lo futbolístico. Por tal motivo, la pelea entre ambos es muy pareja, y se definirá en las horas previas al duelo con Inglaterra.

La segunda duda está en el mediocampo, donde tres nombres pelean por un lugar. Rodrigo De Paul es el habitual titular, y declaró a Diario Los Andes que "Todos saben que este tipo de partidos me encantan , me motivan porque tienen un condimento especial que me despiertan un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas". Pero, a pesar de lo expresado, podría salir del equipo.

El motivo de la salida de De Paul es doble. Por un lado, su rendimiento actual no convence al entrenador. Por el otro, la posibilidad de colocar por las bandas a jugadores que puedan aportar más vértigo y explosividad en la presión y el contragolpe generan un atractivo importante. En caso de que esta última opción gane terreno, la disputa está entre Giuliano Simeone o Nicolás González.

Si juega este último, Argentina tendrá como principal cambio la posición de Alexis MacAllister, que dejaría la zona central para ubicarse de volante derecho, dejando a Paredes y Enzo Fernández en el eje, y a González por izquierda. La chance de colocar a Simeone permitiría modificar únicamente el nombre por nombre con De Paul.

Probable formación de la Selección Argentina vs Inglaterra:

Así, a esta altura de la semana, el equipo que planea Lionel Scaloni para jugar con Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 es con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis MacAllister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.