El último duelo de la Selección Argentina e Inglaterra, una batalla de estrellas que Messi miró de afuera

Este miércoles, la Selección Argentina y su par de Inglaterra animarán la semifinal del Mundial 2026 . Se espera un partido picante, de alto voltaje y con muchas emociones. En la previa de dicho encuentro, se hicieron virales las imágenes del último duelo entre ambos, en un amistoso ocurrido en el año 2005.

Paul Merson estalló por el cariño hacia la Selección Argentina: "¿Creés que allá caminan con la de Inglaterra?"

El 12 de noviembre de 2005, en el Stade de Ginebra de Suiza, la Albiceleste y los Tres Leones se encontraron para sumar minutos en plena preparación para disputar la Copa del Mundo de Alemania. La presencia de nombres fuertísimos de un lado y del otro llamó la atención de propios y extraños , sumándose al lógico morbo por un choque entre dos países enemistados.

La Selección Argentina presentó una formación con futbolistas como Javier Zanetti, Maxi Rodríguez, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez y Hernán Crespo. Entre los 11 iniciales también estaban los actuales integrantes del cuerpo técnico Roberto Ayala y Walter Samuel, además del defensor Martín Demichelis en el puesto de volante central. Inglaterra tampoco se quedó atrás, con Jhon Terry, David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Michael Owen, y Wayne Rooney. Una constelación de estrellas en ambos bandos.

El que no pudo estar presente fue Lionel Messi, debido a la precoz expulsión en el choque con Hungría que había significado su debut absoluto con la Selección mayor. Lionel Scaloni, actual conductor argentino, tampoco jugó. Sin embargo, nada de eso atentó contra el espectáculo.

La Albiceleste se mostró mucho mejor de entrada, con Riquelme manejando los hilos del trámite. A los 34 minutos logró trasladar esa superioridad al marcador, con el gol de Hernán Crespo tras la conexión entre Tévez y Maxi Rodríguez . La respuesta Inglesa no tardó en llegar, con el rápido empate de Wayne Rooney. El delantero aprovechó una desinteligencia en el fondo, y superó a Abbondanzieri.

En el comienzo del complemento ocurrió la gran polémica de la noche. Riquelme ejecutó un tiro libre, Walter Samuel ganó de cabeza, y Ayala apareció de arremetida para empujarla a la red. Todo Inglaterra se quejó de una posición adelantada, aunque el árbitro no pudo determinar quién había alcanzado a tocar el balón antes del tanto.

Los goles de un amistoso de alto vuelo entre Argentina e Inglaterra:

Cuando la victoria parecía no estar en duda, los Tres Leones reaccionaron y lograron darlo vuelta en una ráfaga de cinco minutos. Sobre 42', centro de Steven Gerrard y cabezazo letal de Michael Owen para el 2 a 2. Pocos instantes después, el delantero del Newcastle aprovechó el envío al área de Wayne Rooney para pasar a ganarlo.

21 años después, la Selección Argentina enfrentará una vez más a Inglaterra. Esta vez, nada menos que en la semifinal del Mundial 2026. Con Lionel Messi como bandera dentro del campo, y con Ayala y Samuel aportando su experiencia desde el banco de los suplentes, la Albiceleste quiere desatar el festejo eterno.

Formaciones de la Selección Argentina - Inglaterra, en el amistoso del 2005:

Argentina: Roberto Abbondanzieri; Javier Zanetti, Roberto Ayala, Walter Samuel, Juan Pablo Sorín; Maximiliano Rodríguez, Martín Demichelis, Esteban Cambiasso, Juan Román Riquelme; Carlos Tevez, Hernán Crespo. DT: José Pekerman.

Inglaterra: Paul Robinson; Luke Young, John Terry, Rio Ferdinand, Wayne Bridge; David Beckham, Ledley King, Steven Gerrard, Frank Lampard; Michael Owen, Wayne Rooney. DT: Sven Goran Eriksson.

Goles: PT: 34' Hernán Crespo (A), 38' Wayne Rooney (I). ST: 8' Roberto Ayala (A), 41' y 45' Michael Owen (I)