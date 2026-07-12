Paul Merson estalló por el cariño hacia la Selección Argentina: "¿Creés que allá caminan con la de Inglaterra?"

El exmediocampista Paul Merson, internacional con los Tres Leones en el Mundial de Francia 1998, confesó que echó a un amigo de su hijo por usar la camiseta de Argentina.

Se vienen las semifinales del Mundial 2026, que son acaparadas desde lo mediático por el partido de alto voltaje que mantendrán la Selección Argentina y su par de Inglaterra. En ese sentido, un exjugador del elenco europeo confesó haber vivido una experiencia increíble.

En Gran Bretaña, al igual que en Argentina, la semifinal de la Copa del Mundo ya se palpita. Además del respeto por la jerarquía del campeón, salió a la luz el temor por el odio de sus hinchas. En ese sentido, quién dio su punto de vista es el exjugador Paul Merson, internacional con los Tres Leones en Francia 1998 y uno de los volantes que disputó el duelo ante la Albiceleste.

Un exjugador de Inglaterra, preocupado por el odio de Argentina: "No nos quiere en absoluto": pic.twitter.com/gymSt1YZOl — dataref (@dataref_ar) July 12, 2026

En diálogo con Sky, Merson aseguró que en Inglaterra no son conscientes del sentimiento argentino. “Estamos en las semifinales contra un equipo que, seamos sinceros, no nos quiere. No nos quiere en absoluto", comenzó advirtiendo en su relato.

Luego, el exfutbolista decidió contar una anécdota que pinta de cuerpo entero la diferencia que los habitantes de cada país tiene con respecto al otro. "¿Saben qué es lo que no puedo entender? El otro día un amigo de mi hijo vino a casa y llevaba puesta una camiseta de Argentina. Le dije: ‘Rick, ¿vos creés que en Argentina la gente anda caminando con camisetas de Inglaterra?’", confesó.