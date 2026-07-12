Un diario inglés se metió con la vida personal de Lionel Messi, acusándolo de "ermitaño"

Un periódico inglés se metió con la vida persona de Lionel Messi, y lo criticó fuertemente antes de la semifinal que protagonizará con la Selección Argentina.

La Selección Argentina se encuentra a las puertas de otra final, pero desde Inglaterra ya comenzaron a jugar su propio partido fuera del césped. El diario británico Daily Mail intentó instalar una insólita polémica extrafutbolística sobre Lionel Messi, buscando desestabilizar al capitán en la previa del crucial choque contra su equipo por el Mundial 2026.

Un periódico inglés se metió con la vida de Lionel Messi, en la previa del duelo de semifinales: Mientras el astro rosarino brilla de manera descomunal en el Mundial 2026, acumulando ocho goles en apenas cinco partidos —incluyendo un triplete ante Argelia y la conducción de una remontada épica por 3-2 sobre Egipto—, la prensa británica parece más preocupada por lo que pasa en la intimidad de su hogar. En un artículo cargado de oportunismo, el medio inglés utilizó supuestas declaraciones de un allegado para calificar al 10 de "ermitaño" y ventilar detalles de su vida en Miami, con la clara intención de desviar el foco de su superlativo nivel futbolístico.

La publicación remarca una supuesta contradicción entre el perfil bajo de Leo y la activa vida social de su esposa, Antonela Roccuzzo. Según la fuente citada por el medio londinense, los movimientos del capitán fuera de las canchas están "muy orquestados y planificados", argumentando que prefiere la tranquilidad familiar por sobre la exposición pública, al punto de no haber asistido en su momento a la inauguración de su propia muestra interactiva en Miami.

Lejos de encontrar grietas en el matrimonio, el propio informe debió admitir que la pareja mantiene una armonía inquebrantable tras más de 20 años juntos, sorteando con éxito los rumores infundados que pretendieron vincular al jugador con una periodista argentina. Incluso, tras la victoria ante Cabo Verde, el propio Leo desactivó los comentarios mediáticos con firmeza. Por su parte, Antonela, hoy consolidada como una exitosa empresaria e influencer, demostró su apoyo incondicional en los palcos VIP junto a sus hijos Thiago, Mateo, y Ciro, dedicándole un emotivo "ya no quedan palabras" en sus redes sociales luego del pase de ronda.

Lionel Messi, bajo la lupa de un medio de Inglaterra: Messi ejecutó el centro y Mac Allister apareció en el primer palo para convertir. Tras el gol, Scaloni abrazó a Walter Samuel, ideólogo de la acción, quien se llevó todos los elogios. EFE La nota del periódico inglés también indagó en el futuro del capitán, señalando que analiza establecerse definitivamente en el condado de Broward, en Fort Lauderdale, buscando un ambiente más calmo que el de Miami-Dade, asesorado por David Beckham.