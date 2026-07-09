9 de julio de 2026 - 18:54

¿Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales? Messi estira su récord y Mbappé lo acecha

Messi llegó a los 21 goles en el Mundial 2026, tras su tanto ante Egipto, pero el delantero francés ya suma 20 anotaciones y amenaza el liderato histórico.

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina y máximo goleador de los Mundiales 2026.&nbsp;

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina y máximo goleador de los Mundiales 2026. 

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EFE

La batalla por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales está más viva que nunca en este Mundial 2026. Lionel Messi volvió a grabar su nombre en las páginas doradas del fútbol internacional al convertir un gol clave en la victoria 3-2 de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final, estirando su ventaja en la cima de la tabla histórica con un impactante registro de 21 goles.

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La aparición agónica de "La Pulga" sirvió para destrabar un partido sumamente complejo en el que la Albiceleste comenzó perdiendo. De esta manera, el capitán argentino no solo alcanzó las 8 conquistas en la presente edición, sino que además rompió un nuevo récord absoluto al marcar en nueve partidos mundialistas de forma consecutiva.

Kylian Mbapp&eacute;: el heredero que acecha el r&eacute;cord de Messi.&nbsp;

Kylian Mbappé: el heredero que acecha el récord de Messi.

Kylian Mbappé: el heredero que acecha el récord de Messi

A pesar del extraordinario presente del rosarino, Kylian Mbappé no le pierde pisada. El atacante francés, que viene demostrando un ritmo arrollador, anotó de penal frente a Paraguay en los octavos de final y alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo.

Con apenas 20 partidos disputados en la competición (un promedio perfecto de un gol por encuentro), el delantero del Real Madrid ya se ubica en la segunda posición histórica en soledad, superando los registros de leyendas de la talla de Miroslav Klose y Ronaldo Nazário. Con ambos futbolistas en carrera en el torneo, la pelea por el trono de artillero histórico promete capítulos apasionantes.

Lionel Messi defini&oacute; con categor&iacute;a tras una gran asistencia, para marcar un golazo que abri&oacute; el partido en favor de la Selecci&oacute;n argentina. M&aacute;ximo goleador hist&oacute;rico de los Mundiales: 21 tantos.&nbsp;

Lionel Messi definió con categoría tras una gran asistencia, para marcar un golazo que abrió el partido en favor de la Selección argentina. Máximo goleador histórico de los Mundiales: 21 tantos.

Tabla histórica: los máximos goleadores de los Mundiales de Fútbol

Con la última actualización del certamen de 2026, la lista de los artilleros más letales en la historia de la cita máxima quedó conformada de la siguiente manera:

La clasificación histórica de goleadores de los Mundiales muestra que están ambos en la cima:

  • 1. Lionel Messi (ARG) - 21 goles en 30 partidos (0,66)
  • 2. Kylian Mbappé (FRA) - 20 goles en 20 partidos (1,00)
  • 3. Miroslav Klose (GER) - 16 goles en 24 partidos (0,67)
  • 4. Ronaldo (BRA) - 15 goles en 19 partidos (0,79)
  • 5. Gerd Müller (GER) - 14 goles en 13 partidos (1,08)
  • 6. Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos (2,17)
  • 7. Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos (0,86)
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