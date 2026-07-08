Anulo mufa: el detalle del historial entre la Selección Argentina y Suiza que invita a la ilusión

El sufrimiento que le provocó Egipto a la Selección Argentina ya quedó atrás . Ahora las miradas apuntan al futuro cercano, donde Suiza sobresale como el rival a vencer en los cuartos de final del Mundial 2026. Se trata de un contrincante al que ya enfrentó varias veces, con resultados favorables.

La previa del duelo que mantendrán la Albiceleste y los Helvéticos en el Arrowhead Stadium el próximo sábado ya se vive con fervor. Por eso, uno de los puntos más atractivos es recordar como les fue a ambos en el pasado, cuando estuvieron frente a frente.

El historial completo de encuentros contempla siete partidos, dos de ellos correspondientes a Copa del Mundo. El dato positivo es que Argentina nunca perdió con Suiza, cosechando cinco victorias, y dos empates. Suiza no sólo no ha podido superar a la Albiceleste, sino que apenas le convirtió tres goles en toda la historia contra los 15 que recibió.

La primera vez que jugaron fue en el Mundial de Inglaterra 1966, el 19 de julio por la última fecha del Grupo 2, donde también estaban Alemania Federal y España. Se disputó en el mítico estadio de Hillsborough, y finalizó con triunfo Sudamericano por 2 a 0, con los goles del mendocino Luis Artime y Ermindo Onega . Esa victoria le permitió al elenco que dirigía Juan Carlos Lorenzo clasificar a la siguiente instancia, donde cayó ante Inglaterra.

El otro duelo oficial ocurrió el 1 de julio de 2014, en el marco de los octavos de final del Mundial de Brasil. En esa ocasión, el Estadio Neo Química de San Pablo fue testigo de un partido durísimo, cerrado y complicado para el cuadro nacional. Recién sobre la agonía del tiempo extra, cuando los penales asomaban, Lionel Messi armó una jugada de antología y Ángel Di María la mandó a guardar.

Debido a las dos ocasiones donde chocaron por Copa del Mundo, queda claro que el elenco de Europa no pudo sacarle ni un punto a Argentina, ni convertirle goles. Se trata de un dato que el plantel comandado por Lionel Scaloni intentará estirar.

Amistosos entre Argentina y Suiza:

Respecto a los encuentros amistosos entre ambos conjuntos, el panorama cambia un poco, aunque sigue mostrando superioridad de la Albiceleste. El primer partido fue el 16 de diciembre de 1980, en el Chateau Carreras de Córdoba. Esa jornada ocurrió una fuerte goleada por 5 a 0, con los tantos de Ramón Díaz, Leopoldo Luque, José Valencia, Diego Maradona y Daniel Passarella.

Volvieron a juntarse el 1 de septiembre de 1984, en Berna. Allí, la Argentina volvió a cantar victoria por 2 a 0 con los goles del mendocino José Ponce y Oscar Dertycia. En la previa del Mundial 1990 ocurrió otro amistoso en la misma localidad, donde por fin Suiza pudo alcanzar una igualdad 1 a 1. Abel Balbo y Kubilay Türkyilmaz los autores de los gritos de aquel día.

Ya en los últimos tiempos, hubo dos encuentros amistosos más, ya con la presencia de Lionel Messi como titular en ambos. El 2 de junio de 2007 empataron 1 a 1 en Basilea, a través de las conquistas de Carlos Tévez y Tranquilo Barnetta.

Pero sin dudas, el duelo amistoso más interesante entre Argentina y Suiza se dio el 29 de febrero de 2012, en el Estadio Wankdorf de Berna. El equipo comandado por Lionel Messi y dirigido por Alejandro Sabella ganó 3 a 1, con el triplete del astro nacional, que la rompió como siempre.

Historial completo de enfrentamientos entre la Selección Argentina y Suiza: