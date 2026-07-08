El papá de Enzo Fernández confesó cómo vivió el gol que le dio el pase a Argentina: "Nos pusimos a llorar"

Raúl Fernández habló del tanto que posibilitó la remontada de la Selección Argentina ante Egipto, por el Mundial 2026.

Enzo Fernández tuvo una aparición fantasmal sobre el cierre del encuentro para darle la clasificación a Argentina.

La agónica victoria de la Selección Argentina ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, se vivió con mucha euforia, alegría e incredulidad. Los hinchas, jugadores, cuerpo técnico y hasta los familiares de los futbolistas se emocionaron por el gol de Enzo Fernández.

El emotivo relato del papá de Enzo Fernández: En diálogo con el programa Super Deportivo Radio, Raúl Fernández, papá de Enzo, expresó con sinceridad su emoción por el tanto convertido por su hijo, que le valió la clasificación al conjunto nacional. Respecto a cómo lo vivió, contó: “Estábamos junto con mi señora y nuestros hijos, así que nos abrazamos entre los cinco, porque desgraciadamente uno de mis hijos no pudo venir porque la mujer está por tener familia. Nos abrazamos, como siempre y nos pusimos a llorar”.

Respecto al reencuentro con el volante central Albiceleste luego del partido, cuando el plantel subió a las tribunas para saludar a sus cercanos, Raúl sólo atinó a decir que “Le di el abrazo de siempre”, antes de emocionarse nuevamente.

El instante del gol fue atravesado con una multiplicidad de sentimientos. “En ese momento, sinceramente, uno grita el gol, se pone a llorar, nos abrazamos. No sé, creo que mi mente quedó en blanco. Únicamente uno siente felicidad”, relató el papá del futbolista del Chelsea.

Otro de los detalles que dejó en claro Raúl, es que nunca dudó de que el cabezazo fue de su hijo. “Uno tiene la visión de juego, vi que entraba como nueve y la pelota ya directamente le venía a la cabeza a Enzo y dije: ‘Tiene que ser gol’", lanzó.