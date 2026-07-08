Independiente Rivadavia se prepara para volver al ruedo en un mes clave

En medio del Mundial 2026, Independiente Rivadavia se enfocó en la preparación de un mes importante para los objetivos que se planteó a principio de año. En pocos días, saldrá a la cancha a jugarse la continuidad en la Copa Argentina, y luego tendrá que afrontar la final de la Supercopa.

El momento de la verdad está llegando para el Azul del Parque. Después de una primera mitad del año más que positiva, donde obtuvo la clasificación a las fases de eliminación directa en la Copa Libertadores, y se erigió como el mejor equipo de la Tabla Anual en la Liga Profesional, el segundo semestre arranca con definiciones fuertes.

Con una pretemporada que comenzó el lunes 22 de junio a plantel completo (salvo por las bajas de Bautista Dadín y Nahuel Arena, que ya no están en el club, y por Alex Arce, que estaba con la Selección de Paraguay ), Alfredo Berti aprovechó para igualar cargas, fortalecer los detalles futbolísticos positivos que mostró el equipo en el pasado cercano, y tratar de potenciar el rendimiento de aquellos futbolistas que no vienen sumando muchos minutos, y serán fundamentales en la rotación de aquí en adelante.

Por otro lado, la directiva de la Lepra decidió dar por finalizada la novela del traspaso de Sebastián Villa a Boca. A menos que aparezca una oferta superior a los 7 millones de dólares, el capitán continuará en la institución hasta la culminación de su contrato (diciembre 2027). Así, los esfuerzos del mercado de pases pasan más por retener al plantel, que por sumar refuerzos.

El primer desafío será este fin de semana. El próximo domingo desde las 16.15 horas, Independiente enfrenta en el estadio de Belgrano de Córdoba a Tigre , por los 16vos de final de la Copa Argentina. El duelo será con ambas parcialidades, y buscará al rival de la llave que protagonizan River y Aldosivi.

De cara a este encuentro, la organización del certamen compartió el detalle de la venta de entradas. -Las mismas podrán adquirirse este jueves 9 de julio de 10 a 17 hs, en las boleterías del Bautista Gargantini. Cabe destacar que la popular costará $55.000, la platea $75.000, y la entrada para menores de 11 años $45.000.

Independiente Rivadavia planifica el viaje para la Supercopa Argentina:

Rumbo a la Supercopa



Ya se encuentra disponible el paquete para viajar a Córdoba y acompañar a la Lepra en la gran final de la Supercopa Argentina.



El viaje será ida y vuelta en el día, con base en camping durante la jornada previa al partido.



El paquete incluye:

•… pic.twitter.com/co3zEVngma — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) July 7, 2026

Un par de semanas después, el 21 de julio, Independiente deberá retornar al Julio César Villagra para una noche que puede ser histórica. Ese día jugará la Supercopa Argentina ante el vencedor del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional 2025, Estudiantes de La Plata. El que gana, se bordará una estrella más en su escudo. Sin dudas, un desafío fuerte.

Pensando en sus hinchas, la directiva del club dispuso vender un paquete para viajar, que consiste en el traslado, la entrada, el almuerzo y base en camping. El pack con entrada popular cuesta $175.000, mientras que el de platea quedó fijado en $210.000.

Como si fuera poco, luego del gran duelo ante el Pincha, en el mes de julio Independiente también comenzará el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El 26 visitará a Atlético Tucumán, y el 30 hará de local contra Huracán de Parque Patricios.

Se viene un mes movido, pero con muchas expectativas para Independiente Rivadavia. El mano a mano por Copa Argentina, la final de la Supercopa, y el arranque de la Liga Profesional. Todo eso como entrada de una cena con el plato fuerte previsto para agosto: la serie con Fluminense por la Copa Libertadores.