1 de junio de 2026 - 14:04

El millonario premio que recibirá Independiente Rivadavia por la presencia de Alex Arce en el Mundial 2026

La Lepra recibirá una compensación diaria mientras el delantero paraguayo participe en el certamen, alcanzando una cifra histórica.

La cifra en dólares que FIFA pagará a Independiente Rivadavia por ceder a Alex Arce a Paraguay.

La cifra en dólares que FIFA pagará a Independiente Rivadavia por ceder a Alex Arce a Paraguay.

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Por Francisco Moreno

La convocatoria de Alex Arce a la selección de Paraguay para el Mundial 2026 no solo es un hito deportivo para Independiente Rivadavia, sino también un alivio financiero sin precedentes. Gracias al Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA, la institución del Parque recibirá un ingreso directo en dólares por cada día que el goleador vista su camiseta nacional.

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La Lepra se verá directamente beneficiada por el mecanismo de compensación económica que otorga la FIFA a las instituciones que ceden a sus futbolistas durante la Copa del Mundo. Para esta edición de 2026, el organismo internacional aumentó el presupuesto total de este programa a 355 millones de dólares, lo que representa un incremento del 70% respecto a lo repartido en Qatar 2022.

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Sonríe la Lepra: Alex Arce va al Mundial 2026 con Paraguay.

Sonríe la Lepra: Alex Arce va al Mundial 2026 con Paraguay.

El impacto económico de Alex Arce en las cuentas de Independiente Rivadavia

El sistema de pago se basa en un monto diario por cada jornada que el jugador permanezca afectado a su seleccionado nacional. Los reportes técnicos indican que para este certamen la cifra diaria rondaría los 11.000 dólares por cada futbolista. Este beneficio comienza a contarse desde diez días antes del partido inaugural hasta el último encuentro disputado por su respectivo país.

Un detalle técnico fundamental que favorece a la institución mendocina es que el pago se realiza independientemente de si el futbolista suma o no minutos efectivos de juego en la cancha. En el caso específico de Alex Arce, se estima que el ingreso total para Independiente Rivadavia rondará los 300.000 dólares. Esta cifra es equivalente a lo que un club suele percibir si su representante queda eliminado en la fase de grupos del certamen.

Alex Arce
El histórico goleador de la Lepra fue una de las figuras en la goleada frente al Lobo.

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Mientras clubes gigantes de Europa como el Manchester City lideraron las ganancias en el mundial anterior, la Lepra se suma ahora a este selecto grupo de instituciones recompensadas por aportar figuras de elite a la máxima cita del fútbol mundial.

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