El estadio más grande del Mundial 2026: cuántas personas entran y dónde está

La Copa del Mundo de 2026 será la más grande de la historia . Por primera vez participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Entre los 16 escenarios elegidos para recibir el torneo aparece un estadio que se destaca por encima del resto debido a su impresionante capacidad y dimensiones.

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Se trata del AT&T Stadium , ubicado en Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas. Este recinto será el estadio más grande utilizado durante el Mundial 2026 y podrá albergar alrededor de 94.000 espectadores , una cifra que lo convierte en el de mayor capacidad de toda la competencia.

El AT&T Stadium se encuentra en la ciudad de Arlington, en el estado de Texas, Estados Unidos. Inaugurado en 2009, es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL y está considerado como uno de los estadios más modernos del mundo.

Además de su enorme capacidad, cuenta con un techo retráctil, tecnología de última generación y una de las pantallas gigantes más grandes jamás instaladas en un recinto deportivo. Estas características lo transformaron en una de las sedes más importantes del Mundial.

Durante la Copa del Mundo albergará varios encuentros de la fase de grupos, partidos eliminatorios y una de las semifinales del torneo.

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Los otros gigantes del Mundial

Aunque el estadio texano será el más grande, no será el único con capacidad para más de 80.000 personas.

Detrás aparecen el histórico Estadio Azteca, que tras sus remodelaciones contará con alrededor de 83.000 a 87.500 espectadores, y el MetLife Stadium, sede de la final del Mundial y con una capacidad superior a las 82.500 personas.

El Estadio Azteca además hará historia al convertirse en el primer escenario que albergará partidos de tres Copas del Mundo diferentes: 1970, 1986 y 2026.

Una Copa del Mundo a escala récord

El Mundial 2026 promete romper marcas dentro y fuera de la cancha. Con más equipos, más partidos y estadios gigantescos, se espera que millones de fanáticos asistan a los encuentros.

Y entre todos esos escenarios, el AT&T Stadium de Texas sobresaldrá como el coloso del torneo: un recinto preparado para recibir a casi 94.000 personas y convertirse en uno de los grandes protagonistas de la próxima Copa del Mundo.