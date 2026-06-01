Tradición mística en la Selección Argentina: el número de la habitación de Messi que alimenta el sueño mundialista

Lionel Messi y Rodrigo De Paul aterrizaron en Kansas City tras un vuelo chárter desde Fort Lauderdale para sumarse a la concentración argentina. En el Hotel Origin , fueron recibidos por el utilero Marito Di Stéfano y el preparador físico Luis Martín . Este arribo completa el grupo que enfrentará a Argelia el próximo 16 de junio . La delegación nacional ha transformado el hotel en un búnker personalizado con todo tipo de elementos de la tradición argentina.

El ambiente es de optimismo y alegría, con los futbolistas compartiendo los primeros momentos tras una temporada exigente. Sin embargo, un detalle visual en el sector de las habitaciones capturó la atención inmediata de los fanáticos en las redes sociales.

El furor se desató cuando se viralizó la imagen de la puerta del alojamiento de Messi, marcada con el número 202 . La comparación con el Mundial de Qatar es inevitable: en Doha, el diez ocupó el cuarto 201 , cuya suma daba tres, coincidiendo con la tercera estrella obtenida. Ahora, la suma del nuevo número arroja cuatro , alimentando la ilusión de un nuevo título en Norteamérica.

Desde que Sergio Agüero se retiró del fútbol profesional, Messi ha mantenido la costumbre de no compartir habitación. En Kansas, el capitán vuelve a concentrar solo, aunque su cuarto sigue siendo el epicentro de las reuniones para tomar mate y jugar al truco. La disposición del hotel garantiza que esté rodeado de sus afectos más cercanos dentro del plantel.

Cómo es la concentración de la Selección Argentina en Kansas City

A pocos metros, en la habitación 203, se encuentran Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul. Otamendi, quien recientemente se incorporó a River Plate tras su paso por el Benfica, compartió un video del interior del cuarto. Las imágenes muestran un ambiente con dos camas, pisos de madera oscura y una decoración temática de la selección que busca hacer sentir a los jugadores como en casa.

image

El trabajo de campo comenzará de inmediato en el Compass Minerals National Performance Center del Sporting Kansas City. Argentina tiene programados dos encuentros amistosos antes del gran debut: el sábado 6 de junio ante Honduras en Texas y el martes 9 frente a Islandia en Alabama. Estas pruebas serán fundamentales para que Scaloni defina los últimos detalles de la lista definitiva.

El fixture de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

El debut contra Argelia en el Arrowhead Stadium marcará el inicio del Grupo J. Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria y Jordania para cerrar la fase inicial. Con el plantel completo y la mística de los números a favor, el equipo busca repetir la hazaña conseguida en Medio Oriente, apoyados en una organización que cuida cada detalle de la estancia del mejor jugador del mundo.