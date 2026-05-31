El papel higiénico pasó de moda: cómo es la tecnología que mejora la higiene y promete reemplazarlo en 2027

El papel higiénico dejará de ser un recurso indispensable en los baños para el año 2027 . Los inodoros inteligentes , conocidos como smart toilets o washlets, han comenzado a desplazarlo en los hogares occidentales gracias a su mayor eficacia higiénica y sostenibilidad ambiental. Esta tecnología combina las funciones del inodoro tradicional con las del bidé.

Durante décadas, la higiene personal se basó en la fricción del papel, un método que los expertos consideran menos eficaz y potencialmente irritante para la piel. El nuevo sistema utiliza chorros de agua regulables en temperatura y presión , seguidos de un secado con aire caliente, eliminando la necesidad de productos desechables y el contacto directo.

La adopción de estos dispositivos no responde solo a la comodidad. Un inodoro tradicional consume entre 7,5 y 26,5 litros por descarga , mientras que los modelos inteligentes reducen esa cifra a solo 3,8 litros . Para una familia de cuatro personas que utiliza el baño unas 16 veces al día, esto supone un ahorro superior a los 12.000 litros de agua anuales , a lo que se suma la desaparición del gasto en papel higiénico, estimado en 100 euros por hogar .

En el mercado español, los precios de entrada oscilan entre los 300 y 800 euros, aunque existen versiones premium que superan los 2.000 euros con funciones de domótica y sistemas integrados. Los fabricantes aseguran que la inversión inicial se recupera en un plazo de tres a cinco años mediante el ahorro acumulado en suministros. Además, la tecnología actual ya no es una excentricidad japonesa, sino una opción accesible comercializada por marcas locales como Roca.

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Beneficios para la salud: por qué los médicos recomiendan el cambio

La mejora en la higiene es otro pilar fundamental del cambio. El uso de agua es más suave y efectivo para remover residuos, lo que disminuye la proliferación de bacterias y previene infecciones. Para personas con condiciones dermatológicas, hemorroides o piel sensible, los médicos señalan que este sistema ofrece beneficios directos al evitar la irritación por fricción y eliminar el uso complementario de toallitas húmedas o fragancias químicas.

Los modelos más avanzados incorporan detectores de presencia que levantan la tapa automáticamente, asientos con calefacción e iluminación LED nocturna. Además, cuentan con sistemas de esterilización por luz ultravioleta y funciones de autolimpieza interior que se activan tras cada uso, garantizando un estándar sanitario superior al sistema convencional. La transición hacia baños libres de papel parece irreversible ante la contundencia de los datos económicos y de salud.