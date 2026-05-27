27 de mayo de 2026 - 23:30

Pocos lo saben: por qué la tapa del inodoro tiene este pequeño espacio y para qué sirve

Ese hueco no es una falla: aparece por los topes o separadores que evitan que la tapa golpee directamente contra la loza.

Pocos lo saben por qué la tapa del inodoro tiene este pequeño espacio y para qué sirve
Por Andrés Aguilera

El pequeño espacio en la tapa del inodoro que se ve cuando está apoyada sobre la taza no está ahí por casualidad. En la mayoría de los modelos, se forma por unos topes plásticos o separadores ubicados debajo del asiento o la tapa. Esos pequeños apoyos cumplen varias funciones prácticas.

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No están puestos por diseño estético, sino para proteger la loza, reducir ruido y hacer que el asiento quede más estable.

Qué son esos topes de la tapa

Los topes son pequeñas piezas de plástico, goma o silicona que quedan entre la tapa, el asiento y la taza del inodoro.

Cuando se baja la tapa, esos separadores hacen que no toque directamente contra la cerámica. Por eso se forma ese hueco visible que muchas personas confunden con una mala instalación.

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En algunos modelos son piezas pegadas; en otros, vienen encastradas en agujeros pequeños de la tapa o del asiento.

Para qué sirve ese espacio

La primera función es amortiguar el golpe. Si la tapa bajara directamente sobre la loza, haría más ruido y podría marcar o dañar la superficie con el tiempo.

La segunda función es dar estabilidad. Los topes ayudan a que el asiento apoye mejor y no se mueva tanto hacia los costados cuando una persona se sienta.

También facilitan la limpieza, porque evitan que toda la superficie quede pegada contra la taza. Ese pequeño espacio permite acceder mejor a zonas donde suele acumularse humedad o suciedad.

Cuándo hay que revisar los topes

Si la tapa hace mucho ruido, se mueve, queda torcida o golpea contra la loza, puede ser que los topes estén gastados, flojos o directamente falten.

También pueden despegarse con los años, sobre todo si se limpia con productos muy agresivos o si la tapa recibe golpes frecuentes.

En muchos casos se pueden reemplazar sin cambiar toda la tapa. Se venden como repuestos de asiento o como “buffers” para inodoro.

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