No tires el limón que te quedó en la heladera, es un tesoro para tu cocina que debes aprovechar

Mantener limpia la bacha de la cocina puede resultar más sencillo con algunos métodos caseros que siguen vigentes por su efectividad y bajo costo. Uno de los más utilizados consiste en combinar limón y sal gruesa, una mezcla que ayuda a remover grasa, eliminar manchas y recuperar el brillo del acero inoxidable sin recurrir a productos químicos agresivos.

Por Redacción Por Las Redes

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Los limones que tenés en casa pueden ser grandes aliados para la limpieza de los vidrios de tu casa.

Este truco ganó popularidad porque utiliza ingredientes fáciles de conseguir y permite realizar una limpieza profunda en pocos minutos. Además de mejorar el aspecto de la bacha, también contribuye a neutralizar los malos olores que suelen acumularse por el uso diario.

Colocar cáscaras de limón en el horno apagado trae beneficios.

Aunque se trata de una preparación simple , ambos ingredientes cumplen funciones específicas que potencian la limpieza.

La sal gruesa actúa como un abrasivo natural capaz de despegar restos de suciedad adherida, marcas de agua y acumulación de grasa sin necesidad de utilizar limpiadores industriales.

El limón, por su parte, posee propiedades desengrasantes y una acidez natural que ayuda a eliminar manchas opacas y olores persistentes. La combinación de ambos genera un efecto limpiador más profundo y menos agresivo que algunos productos comerciales.

Este método suele utilizarse especialmente en bachas de acero inoxidable, donde aparecen manchas provocadas por jabón, humedad o residuos de alimentos.

Cómo aplicar este truco en la cocina

El procedimiento resulta rápido y no requiere materiales difíciles de conseguir.

Elementos necesarios

- 1 limón

- 2 cucharadas de sal gruesa

- Agua tibia

- Un paño suave o esponja

Paso a paso

- Retirar primero los restos de comida y enjuagar la bacha con agua.

- Cortar el limón por la mitad.

- Espolvorear la sal gruesa sobre toda la superficie húmeda.

- Utilizar el limón como si fuera una esponja y frotar con movimientos circulares.

- Secar con un paño limpio para potenciar el brillo final.

Feng Shui El Feng Shui explica que significa poner tres limones en el centro de la mesa. Web

Por qué este método ayuda a eliminar malos olores

El limón posee compuestos cítricos que ayudan a neutralizar olores generados por residuos orgánicos, humedad y restos de grasa acumulados en la bacha. Al mismo tiempo, la fricción de la sal facilita la eliminación de partículas que muchas veces quedan adheridas en pequeñas grietas o uniones metálicas.

La limpieza frecuente con este método también ayuda a mantener el acero inoxidable con mejor aspecto y evita la acumulación de manchas difíciles de remover con el paso del tiempo.

azúcar y bicarbonato WEB

Qué precauciones conviene tener en cuenta

Aunque se trata de un truco casero seguro y económico, existen algunas recomendaciones importantes para evitar daños en determinadas superficies.

- No utilizar la mezcla sobre mármol o piedra natural.

- Evitar aplicar sal gruesa en superficies con rayaduras profundas.

- No dejar el limón durante demasiado tiempo sobre metales sensibles.

- Enjuagar y secar correctamente después de la limpieza.