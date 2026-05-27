Las flores secas del jardín no las tires, poseés un tesoro: las 3 ideas ingeniosas que le dan valor

Cuando las flores del jardín comienzan a secarse , no queda otra que cortarlas y tirarlas. Sin embargo, algunas variedades conservan formas, colores y texturas que pueden reutilizarse de maneras muy creativas dentro del hogar. 3 ideas logran devolverles utilidad con ideas que embellecen el interior de casa.

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Con unos pocos materiales simples y algo de imaginación, las flores secas pueden transformarse en adornos decorativos, cuadros artesanales o arreglos elegantes que aportan calidez a cualquier ambiente. Además de ahorrar dinero, este tipo de reciclaje decorativo permite darle una segunda vida a elementos naturales que normalmente terminarían en la basura.

Las ideas necesitan de pocos materiales para comenzar el diseño.

Las coronas realizadas con flores secas se volvieron una de las opciones más populares para decorar entradas, livings o incluso dormitorios. Funcionan especialmente bien con flores de tonos otoñales y plantas que mantienen su forma luego del secado.

Este tipo de coronas puede colocarse en puertas principales, paredes interiores o incluso como centro de mesa.

reciclaje de flores secas Cada idea logra decorar pasillos, escritorios y hasta dormitorios con un estilo artesanal y natural. WEB

Cuadros botánicos hechos con flores prensadas

Otra alternativa muy valorada consiste en prensar flores para crear cuadros decorativos de estilo natural. Este método ayuda a conservar las plantas durante mucho tiempo y permite diseñar composiciones muy delicadas.

Materiales necesarios

Flores secas.

secas. Papel absorbente, vegetal o filtros de café.

vegetal o filtros de café. Libros pesados.

pesados. Marcos para cuadros.

para cuadros. Cartulina o papel de fondo.

Paso a paso

Elegí flores planas y coloridas, como margaritas, pensamientos u hojas pequeñas. Colocalas entre dos hojas de papel absorbente dejando espacio entre cada una. Introducí el conjunto dentro de un libro pesado. Apilá más libros u objetos encima para ejercer presión. Esperá entre dos y cuatro semanas hasta que las flores queden completamente secas. Enmarcalas sobre una cartulina clara para crear cuadros decorativos.

Floreros secos para decorar cualquier ambiente

Los arreglos con flores secas también pueden utilizarse en jarrones para crear centros decorativos duraderos y elegantes. A diferencia de las flores frescas, este tipo de composición necesito poco cambio y mantenimiento.

Materiales necesarios

Jarrón de boca mediana o ancha.

de boca mediana o ancha. Flores y hierbas secas.

y hierbas secas. Espuma floral seca o malla metálica.

seca o malla metálica. Tijera de jardinería.

Paso a paso

Colocá dentro del jarrón una base de espuma floral o una malla para sostener los tallos. Introducí primero las ramas más grandes o voluminosas. Añadí tallos altos, como hierba de la Pampa o trigo, para dar altura. Incorporá flores más llamativas en la parte inferior inclinándolas ligeramente hacia afuera. Completá los espacios vacíos con flores pequeñas o vainas secas. Girá constantemente el florero para equilibrar el diseño desde todos los ángulos.

Este tipo de decoración suele durar meses y aporta un estilo cálido y natural a livings, comedores o recibidores.

reciclaje de flores secas WEB

Las flores secas del jardín todavía pueden tener mucho valor decorativo si se reutilizan de manera creativa. Desde coronas y cuadros hasta floreros artesanales, existen distintas formas simples de aprovecharlas sin gastar grandes sumas de dinero.