Las flores secas del jardín no las tires, poseés un tesoro: las 3 ideas ingeniosas que le dan valor

Cuando las flores del jardín comienzan a secarse, no queda otra que cortarlas y tirarlas. Sin embargo, algunas variedades conservan formas, colores y texturas que pueden reutilizarse de maneras muy creativas dentro del hogar. 3 ideas logran devolverles utilidad con ideas que embellecen el interior de casa.
Con unos pocos materiales simples y algo de imaginación, las flores secas pueden transformarse en adornos decorativos, cuadros artesanales o arreglos elegantes que aportan calidez a cualquier ambiente. Además de ahorrar dinero, este tipo de reciclaje decorativo permite darle una segunda vida a elementos naturales que normalmente terminarían en la basura.
reciclaje de flores secas
Las ideas necesitan de pocos materiales para comenzar el diseño.
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Cómo lograr una corona decorativa para puertas y paredes
Las coronas realizadas con flores secas se volvieron una de las opciones más populares para decorar entradas, livings o incluso dormitorios. Funcionan especialmente bien con flores de tonos otoñales y plantas que mantienen su forma luego del secado.
Materiales necesarios
- Flores secas como girasoles, crisantemos o sedum.
- Base circular de vid, alambre o cartón.
- Cinta de terciopelo o tela decorativa.
- Pistola de silicona o hilo resistente.
- Tijera.
Paso a paso
- Elegí una base circular resistente del tamaño deseado.
- Separá las flores secas y cortá los tallos dejando algunos centímetros.
- Sujetá las flores alrededor de la estructura usando silicona caliente o hilo.
- Combiná distintos tamaños y colores para darle volumen.
- Añadí una cinta decorativa para colgarla o darle un acabado más cálido.
Este tipo de coronas puede colocarse en puertas principales, paredes interiores o incluso como centro de mesa.
reciclaje de flores secas
Cada idea logra decorar pasillos, escritorios y hasta dormitorios con un estilo artesanal y natural.
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Cuadros botánicos hechos con flores prensadas
Otra alternativa muy valorada consiste en prensar flores para crear cuadros decorativos de estilo natural. Este método ayuda a conservar las plantas durante mucho tiempo y permite diseñar composiciones muy delicadas.
Materiales necesarios
- Flores secas.
- Papel absorbente, vegetal o filtros de café.
- Libros pesados.
- Marcos para cuadros.
- Cartulina o papel de fondo.
Paso a paso
- Elegí flores planas y coloridas, como margaritas, pensamientos u hojas pequeñas.
- Colocalas entre dos hojas de papel absorbente dejando espacio entre cada una.
- Introducí el conjunto dentro de un libro pesado.
- Apilá más libros u objetos encima para ejercer presión.
- Esperá entre dos y cuatro semanas hasta que las flores queden completamente secas.
- Enmarcalas sobre una cartulina clara para crear cuadros decorativos.
Floreros secos para decorar cualquier ambiente
Los arreglos con flores secas también pueden utilizarse en jarrones para crear centros decorativos duraderos y elegantes. A diferencia de las flores frescas, este tipo de composición necesito poco cambio y mantenimiento.
Materiales necesarios
- Jarrón de boca mediana o ancha.
- Flores y hierbas secas.
- Espuma floral seca o malla metálica.
- Tijera de jardinería.
Paso a paso
- Colocá dentro del jarrón una base de espuma floral o una malla para sostener los tallos.
- Introducí primero las ramas más grandes o voluminosas.
- Añadí tallos altos, como hierba de la Pampa o trigo, para dar altura.
- Incorporá flores más llamativas en la parte inferior inclinándolas ligeramente hacia afuera.
- Completá los espacios vacíos con flores pequeñas o vainas secas.
- Girá constantemente el florero para equilibrar el diseño desde todos los ángulos.
Este tipo de decoración suele durar meses y aporta un estilo cálido y natural a livings, comedores o recibidores.
reciclaje de flores secas
Las flores secas del jardín todavía pueden tener mucho valor decorativo si se reutilizan de manera creativa. Desde coronas y cuadros hasta floreros artesanales, existen distintas formas simples de aprovecharlas sin gastar grandes sumas de dinero.