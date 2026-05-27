27 de mayo de 2026 - 20:15

Las flores secas del jardín no las tires, poseés un tesoro: las 3 ideas ingeniosas que le dan valor

Reciclaje. Las flores marchitas de otoño en el jardín todavía pueden convertirse en objetos decorativos originales para renovar distintos espacios de casa.

Los restos naturales secos en el jardín pueden convertirse en diseños interesantes dentro de casa.

Los restos naturales secos en el jardín pueden convertirse en diseños interesantes dentro de casa.

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IA Gemini
Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Cuando las flores del jardín comienzan a secarse, no queda otra que cortarlas y tirarlas. Sin embargo, algunas variedades conservan formas, colores y texturas que pueden reutilizarse de maneras muy creativas dentro del hogar. 3 ideas logran devolverles utilidad con ideas que embellecen el interior de casa.

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Con unos pocos materiales simples y algo de imaginación, las flores secas pueden transformarse en adornos decorativos, cuadros artesanales o arreglos elegantes que aportan calidez a cualquier ambiente. Además de ahorrar dinero, este tipo de reciclaje decorativo permite darle una segunda vida a elementos naturales que normalmente terminarían en la basura.

reciclaje de flores secas
Las ideas necesitan de pocos materiales para comenzar el diseño.

Las ideas necesitan de pocos materiales para comenzar el diseño.

Cómo lograr una corona decorativa para puertas y paredes

Las coronas realizadas con flores secas se volvieron una de las opciones más populares para decorar entradas, livings o incluso dormitorios. Funcionan especialmente bien con flores de tonos otoñales y plantas que mantienen su forma luego del secado.

Materiales necesarios

  • Flores secas como girasoles, crisantemos o sedum.
  • Base circular de vid, alambre o cartón.
  • Cinta de terciopelo o tela decorativa.
  • Pistola de silicona o hilo resistente.
  • Tijera.

Paso a paso

  1. Elegí una base circular resistente del tamaño deseado.
  2. Separá las flores secas y cortá los tallos dejando algunos centímetros.
  3. Sujetá las flores alrededor de la estructura usando silicona caliente o hilo.
  4. Combiná distintos tamaños y colores para darle volumen.
  5. Añadí una cinta decorativa para colgarla o darle un acabado más cálido.

Este tipo de coronas puede colocarse en puertas principales, paredes interiores o incluso como centro de mesa.

reciclaje de flores secas
Cada idea logra decorar pasillos, escritorios y hasta dormitorios con un estilo artesanal y natural.

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Cuadros botánicos hechos con flores prensadas

Otra alternativa muy valorada consiste en prensar flores para crear cuadros decorativos de estilo natural. Este método ayuda a conservar las plantas durante mucho tiempo y permite diseñar composiciones muy delicadas.

Materiales necesarios

  • Flores secas.
  • Papel absorbente, vegetal o filtros de café.
  • Libros pesados.
  • Marcos para cuadros.
  • Cartulina o papel de fondo.

Paso a paso

  1. Elegí flores planas y coloridas, como margaritas, pensamientos u hojas pequeñas.
  2. Colocalas entre dos hojas de papel absorbente dejando espacio entre cada una.
  3. Introducí el conjunto dentro de un libro pesado.
  4. Apilá más libros u objetos encima para ejercer presión.
  5. Esperá entre dos y cuatro semanas hasta que las flores queden completamente secas.
  6. Enmarcalas sobre una cartulina clara para crear cuadros decorativos.

Floreros secos para decorar cualquier ambiente

Los arreglos con flores secas también pueden utilizarse en jarrones para crear centros decorativos duraderos y elegantes. A diferencia de las flores frescas, este tipo de composición necesito poco cambio y mantenimiento.

Materiales necesarios

  • Jarrón de boca mediana o ancha.
  • Flores y hierbas secas.
  • Espuma floral seca o malla metálica.
  • Tijera de jardinería.

Paso a paso

  1. Colocá dentro del jarrón una base de espuma floral o una malla para sostener los tallos.
  2. Introducí primero las ramas más grandes o voluminosas.
  3. Añadí tallos altos, como hierba de la Pampa o trigo, para dar altura.
  4. Incorporá flores más llamativas en la parte inferior inclinándolas ligeramente hacia afuera.
  5. Completá los espacios vacíos con flores pequeñas o vainas secas.
  6. Girá constantemente el florero para equilibrar el diseño desde todos los ángulos.

Este tipo de decoración suele durar meses y aporta un estilo cálido y natural a livings, comedores o recibidores.

reciclaje de flores secas

Las flores secas del jardín todavía pueden tener mucho valor decorativo si se reutilizan de manera creativa. Desde coronas y cuadros hasta floreros artesanales, existen distintas formas simples de aprovecharlas sin gastar grandes sumas de dinero.

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