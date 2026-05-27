No tires las cajas de zapatos, tenés un tesoro en casa: 9 ideas económicas para darles nuevo uso

Las cajas de zapatos suelen acumularse arriba de placares o terminar en la basura después de una compra. Sin embargo, cada vez más personas descubren que pueden convertirse en herramientas útiles de organización, decoración y reciclaje dentro del hogar.
Gracias a su resistencia y tamaño práctico, este tipo de cajas permite resolver problemas cotidianos sin gastar dinero. Además, la tendencia DIY y el auge de la reutilización hicieron que miles de usuarios compartan nuevas formas de aprovecharlas.
1. Organizadores de cajones
Una de las ideas más utilizadas consiste en cortar las cajas y utilizarlas para separar ropa interior, medias o accesorios.
2. Guardado de cables y cargadores
Las cajas ayudan a mantener ordenados elementos electrónicos que suelen generar desorden en escritorios y mesas.
3. Revisteros caseros
Con un corte lateral y algo de papel decorativo, pueden transformarse en prácticos organizadores de revistas o carpetas.
4. Organizadores de juguetes
Muchas familias reutilizan las cajas de zapatos para guardar juguetes pequeños y mantener el orden en habitaciones infantiles.
5. Cajas decorativas
Pintadas o forradas con tela, se convierten en objetos de decoración ideales para estanterías y dormitorios.
6. Huertas pequeñas
Algunas personas las utilizan como semilleros temporales para huertas urbanas.
7. Porta documentos
Son útiles para archivar papeles y separar documentación en el hogar.
8. Organizadores de cocina
También sirven para guardar sobres, especias o pequeños utensilios.
9. Casas para mascotas pequeñas
Con mantas o almohadones, pueden transformarse en refugios para gatos o animales pequeños.
Una tendencia que mezcla ahorro y creatividad
El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos cotidianos todavía tienen valor después de cumplir su función original. Las cajas de zapatos son un ejemplo perfecto de cómo algo simple puede resolver necesidades del hogar sin grandes gastos.