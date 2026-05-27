27 de mayo de 2026 - 08:00

No tires las cajas de zapatos, tenés un tesoro en casa: 9 ideas económicas para darles nuevo uso

Las cajas de zapatos se transformaron en protagonistas del reciclaje gracias a ideas simples y económicas para organizar el hogar.

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Por Ignacio Alvarado

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Gracias a su resistencia y tamaño práctico, este tipo de cajas permite resolver problemas cotidianos sin gastar dinero. Además, la tendencia DIY y el auge de la reutilización hicieron que miles de usuarios compartan nuevas formas de aprovecharlas.

1. Organizadores de cajones

Una de las ideas más utilizadas consiste en cortar las cajas y utilizarlas para separar ropa interior, medias o accesorios.

2. Guardado de cables y cargadores

Las cajas ayudan a mantener ordenados elementos electrónicos que suelen generar desorden en escritorios y mesas.

3. Revisteros caseros

Con un corte lateral y algo de papel decorativo, pueden transformarse en prácticos organizadores de revistas o carpetas.

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4. Organizadores de juguetes

Muchas familias reutilizan las cajas de zapatos para guardar juguetes pequeños y mantener el orden en habitaciones infantiles.

5. Cajas decorativas

Pintadas o forradas con tela, se convierten en objetos de decoración ideales para estanterías y dormitorios.

6. Huertas pequeñas

Algunas personas las utilizan como semilleros temporales para huertas urbanas.

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7. Porta documentos

Son útiles para archivar papeles y separar documentación en el hogar.

8. Organizadores de cocina

También sirven para guardar sobres, especias o pequeños utensilios.

9. Casas para mascotas pequeñas

Con mantas o almohadones, pueden transformarse en refugios para gatos o animales pequeños.

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Una tendencia que mezcla ahorro y creatividad

El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos cotidianos todavía tienen valor después de cumplir su función original. Las cajas de zapatos son un ejemplo perfecto de cómo algo simple puede resolver necesidades del hogar sin grandes gastos.

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