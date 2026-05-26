26 de mayo de 2026 - 12:20

Las cucharas de madera viejas no las tires, tenés un tesoro: 2 formas creativas de reutilizarlas en la cocina

Las cucharas de madera vuelven a ser tendencia en el mundo del reciclaje y la decoración con ideas prácticas para la cocina.

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Por Ignacio Alvarado

Las cucharas de madera viejas suelen quedar olvidadas cuando se desgastan, se manchan o dejan de utilizarse para cocinar. Sin embargo, lejos de ser un objeto inútil, hoy se transformaron en una de las tendencias más creativas del reciclaje doméstico.

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Gracias a su material resistente y aspecto rústico, estas cucharas pueden reutilizarse para crear detalles decorativos y soluciones funcionales dentro de la cocina y otros espacios del hogar.

La idea más popular: porta utensilios y colgadores

Uno de los usos más elegidos consiste en transformar las cucharas en pequeños ganchos decorativos. Solo hace falta doblar suavemente el mango o fijarlas sobre una base de madera reciclada.

El resultado es ideal para colgar repasadores, utensilios o llaves, aportando un estilo artesanal muy buscado en la decoración actual.

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Macetas y etiquetas para huertas

Otra tendencia fuerte es utilizarlas como marcadores para plantas aromáticas. Muchas personas escriben nombres de hierbas sobre la cuchara y las colocan en macetas.

Además de útiles, aportan un estilo rústico perfecto para cocinas y balcones.

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Por qué la madera sigue siendo tendencia

Especialistas en decoración destacan que la madera transmite calidez visual y genera ambientes más acogedores.

Por eso, el auge del estilo rústico hizo que muchos objetos antiguos vuelvan a tener protagonismo dentro del hogar.

Una forma económica de renovar espacios

El crecimiento del reciclaje creativo responde a una necesidad concreta: reutilizar materiales antes de descartarlos.

Las cucharas viejas demuestran que incluso los objetos más simples pueden transformarse en piezas decorativas únicas con muy pocos cambios.

A veces, el verdadero tesoro está escondido en los utensilios que parecían destinados a la basura.

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