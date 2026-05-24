24 de mayo de 2026 - 09:24

Las latas de arvejas no las tires, son un tesoro en casa: 4 ideas esconden un curioso valor

Reciclaje. Antes de tirar las latas, podés crear proyectos interesantes y necesarios para distintas funciones dentro y fuera de casa en solo minutos.

Con un poco de creatividad es posible darles un nuevo lugar dentro y fuera de casa.

Con un poco de creatividad es posible darles un nuevo lugar dentro y fuera de casa.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Las latas de arvejas suelen terminar automáticamente en la basura apenas se vacían. Sin embargo, estos envases metálicos poseen un enorme potencial para convertirse en elementos prácticos y decorativos dentro del hogar. Con muy pocos materiales y algunas modificaciones simples, pueden reutilizarse en proyectos funcionales que ayudan a organizar espacios y darle un toque creativo a casa.

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Además de ser resistentes y fáciles de trabajar, las latas tienen un tamaño ideal para manualidades pequeñas. Su estructura permite pintarlas, perforarlas o colgarlas sin demasiada dificultad, lo que las vuelve perfectas para proyectos de reciclaje doméstico.

reciclaje de latas de arvejas
Antes de reutilizarlas conviene tomar algunas precauciones básicas.

Antes de reutilizarlas conviene tomar algunas precauciones básicas.

1. Mini macetas para suculentas, cactus y hierbas aromáticas

Una de las reutilizaciones más prácticas consiste en convertir las latas en pequeñas macetas para interior o balcón.

Materiales necesarios

  • Latas de arvejas limpias.
  • Martillo y clavo.
  • Pintura acrílica o en aerosol.
  • Tierra para macetas.
  • Plantas pequeñas o semillas.
  • Lija fina.

Paso a paso

  1. Lavá bien la lata y retirale la etiqueta.
  2. Revisá los bordes y lijalos si fuese necesario.
  3. Colocá la lata boca abajo y realizá 2 o 3 agujeros en la base usando un clavo y martillo. Esto permitirá el drenaje del agua.
  4. Pintá el exterior con pintura resistente al agua y dejá secar completamente.
  5. Agregá tierra y colocá la planta elegida.

Estas mini macetas quedan especialmente bien con suculentas, romero, albahaca o pequeños cactus decorativos.

2. Portavelas rústicos para decorar mesas o patios

Las latas también pueden transformarse en portavelas simples que generan una iluminación cálida y muy decorativa.

Materiales necesarios

  • Latas vacías.
  • Pintura mate o metalizada.
  • Velas pequeñas.
  • Lija fina.
  • Base resistente al calor.

Paso a paso

  1. Limpiá bien la superficie metálica.
  2. Lijá los bordes para eliminar posibles filos.
  3. Pintá el exterior del color que prefieras y dejá secar.
  4. Colocá una vela pequeña en el centro de la lata.
  5. Ubicá el portavelas sobre una superficie segura y resistente al calor.

El efecto rústico del metal combina muy bien con patios, balcones o mesas de comedor.

3. Organizadores de escritorio y materiales de oficina

Otra idea útil es utilizar varias latas para mantener ordenados útiles y herramientas pequeñas.

Materiales necesarios

  • Varias latas limpias.
  • Pintura decorativa.
  • Tabla de madera o tornillos para pared.
  • Pegamento fuerte o taladro.
  • Pinceles.

Paso a paso

  1. Limpiá y pintá las latas con distintos colores o diseños.
  2. Dejá secar completamente.
  3. Pegalas sobre una tabla de madera o fijalas directamente a la pared.

Utilizalas para guardar lapiceras, reglas, tijeras, pinceles o herramientas pequeñas.

reciclaje de latas de arvejas
Es importante anticiparse a los problemas y los selladores son efectivos para prolongar la duración del metal y prevenir el óxido.

Es importante anticiparse a los problemas y los selladores son efectivos para prolongar la duración del metal y prevenir el óxido.

4. Llamadores de ángel decorativos y coloridos

Las latas también pueden convertirse en adornos colgantes muy coloridos para galerías o balcones.

Materiales necesarios

  • Latas limpias.
  • Pintura acrílica.
  • Pinceles o marcadores.
  • Papel crepé de colores.
  • Cordel natural.
  • Rama de madera.
  • Taladro o clavo.
  • Sellador o poliuretano.

Paso a paso

  1. Lavá las latas y lijá los bordes filosos.
  2. Pintá cada una con colores diferentes y agregá dibujos decorativos.
  3. Aplicá dos o tres capas de sellador para protegerlas del óxido.
  4. Realizá pequeños agujeros en la parte superior e inferior.
  5. Pasá cordeles por los agujeros y colgá tiras de papel crepé de colores.
  6. Sujetá todas las latas a una rama de madera para formar el llamador decorativo.

El movimiento del viento y los colores generan un efecto visual muy atractivo fuera de casa.

reciclaje de latas de arvejas

Las latas de arvejas pueden convertirse en objetos útiles y decorativos con apenas unos pocos materiales. Reutilizarlas no solo ayuda a reducir residuos, sino que además permite crear soluciones económicas para organizar espacios y decorar el hogar con personalidad.

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