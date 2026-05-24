Las latas de arvejas no las tires, son un tesoro en casa: 4 ideas esconden un curioso valor

Las latas de arvejas suelen terminar automáticamente en la basura apenas se vacían. Sin embargo, estos envases metálicos poseen un enorme potencial para convertirse en elementos prácticos y decorativos dentro del hogar. Con muy pocos materiales y algunas modificaciones simples, pueden reutilizarse en proyectos funcionales que ayudan a organizar espacios y darle un toque creativo a casa.

Reciclaje: guardá las bandejas de fiambre y convertilas en un espectacular adorno para tu casa

Por Redacción Por Las Redes

Las latas de atún no las tires, son un tesoro para tu casa: cómo las podes reutilizar sin de gastar más

Además de ser resistentes y fáciles de trabajar, las latas tienen un tamaño ideal para manualidades pequeñas. Su estructura permite pintarlas, perforarlas o colgarlas sin demasiada dificultad, lo que las vuelve perfectas para proyectos de reciclaje doméstico.

Antes de reutilizarlas conviene tomar algunas precauciones básicas.

Una de las reutilizaciones más prácticas consiste en convertir las latas en pequeñas macetas para interior o balcón .

Estas mini macetas quedan especialmente bien con suculentas, romero, albahaca o pequeños cactus decorativos.

2. Portavelas rústicos para decorar mesas o patios

Las latas también pueden transformarse en portavelas simples que generan una iluminación cálida y muy decorativa.

Materiales necesarios

Latas vacías.

vacías. Pintura mate o metalizada.

mate o metalizada. Velas pequeñas.

pequeñas. Lija fina.

fina. Base resistente al calor.

Paso a paso

Limpiá bien la superficie metálica. Lijá los bordes para eliminar posibles filos. Pintá el exterior del color que prefieras y dejá secar. Colocá una vela pequeña en el centro de la lata. Ubicá el portavelas sobre una superficie segura y resistente al calor.

El efecto rústico del metal combina muy bien con patios, balcones o mesas de comedor.

3. Organizadores de escritorio y materiales de oficina

Otra idea útil es utilizar varias latas para mantener ordenados útiles y herramientas pequeñas.

Materiales necesarios

Varias latas limpias.

limpias. Pintura decorativa.

decorativa. Tabla de madera o tornillos para pared.

o para pared. Pegamento fuerte o taladro.

fuerte o taladro. Pinceles.

Paso a paso

Limpiá y pintá las latas con distintos colores o diseños. Dejá secar completamente. Pegalas sobre una tabla de madera o fijalas directamente a la pared.

Utilizalas para guardar lapiceras, reglas, tijeras, pinceles o herramientas pequeñas.

reciclaje de latas de arvejas Es importante anticiparse a los problemas y los selladores son efectivos para prolongar la duración del metal y prevenir el óxido. WEB

4. Llamadores de ángel decorativos y coloridos

Las latas también pueden convertirse en adornos colgantes muy coloridos para galerías o balcones.

Materiales necesarios

Latas limpias.

limpias. Pintura acrílica.

acrílica. Pinceles o marcadores.

o marcadores. Papel crepé de colores.

de colores. Cordel natural.

natural. Rama de madera.

de madera. Taladro o clavo.

o clavo. Sellador o poliuretano.

Paso a paso

Lavá las latas y lijá los bordes filosos. Pintá cada una con colores diferentes y agregá dibujos decorativos. Aplicá dos o tres capas de sellador para protegerlas del óxido. Realizá pequeños agujeros en la parte superior e inferior. Pasá cordeles por los agujeros y colgá tiras de papel crepé de colores. Sujetá todas las latas a una rama de madera para formar el llamador decorativo.

El movimiento del viento y los colores generan un efecto visual muy atractivo fuera de casa.

reciclaje de latas de arvejas WEB

Las latas de arvejas pueden convertirse en objetos útiles y decorativos con apenas unos pocos materiales. Reutilizarlas no solo ayuda a reducir residuos, sino que además permite crear soluciones económicas para organizar espacios y decorar el hogar con personalidad.