No tires las semillas de naranjas, guardás un tesoro en casa: las 3 ideas útiles para reutilizarlas

Después de comer una naranja, lo más habitual es tirar las semillas a la basura. Sin embargo, este pequeño elemento puede tener una segunda vida con usos que resultan prácticos, económicos y fáciles de poner en marcha dentro de casa.
Además de servir para cultivar nuevas plantas, las semillas de naranja pueden aprovecharse con tres ideas útiles para reutilizarlas en casa y en el jardín.
Después de comer una naranja, lo más habitual es tirar las semillas a la basura. Sin embargo, este pequeño elemento puede tener una segunda vida con usos que resultan prácticos, económicos y fáciles de poner en marcha dentro de casa.
Desde obtener una nueva planta hasta aprovechar sus propiedades nutricionales o ayudar a alimentar a las aves del jardín, las semillas de naranja ofrecen alternativas que permiten reducir el desperdicio y sacarles mucho más provecho de lo que la mayoría imagina.
Uno de los usos más conocidos consiste en germinar las semillas para obtener una planta ornamental o, con paciencia y los cuidados adecuados, un futuro árbol.
Las semillas de naranja también pueden formar parte de la alimentación si se consumen tostadas y en cantidades moderadas.
Contienen vitamina C, zinc, calcio y ácidos grasos saludables. Además, se las asocia con un aporte rápido de energía, el fortalecimiento del sistema inmunitario y el apoyo al mantenimiento de una presión arterial saludable.
Las semillas también pueden formar parte de un sencillo comedero casero para atraer aves al jardín o al balcón.
Darles un nuevo uso a las semillas de naranja ayuda a reducir residuos y permite aprovechar recursos que normalmente terminan en la basura.