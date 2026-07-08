No tires las semillas de naranjas, guardás un tesoro en casa: las 3 ideas útiles para reutilizarlas

Además de servir para cultivar nuevas plantas, las semillas de naranja pueden aprovecharse con tres ideas útiles para reutilizarlas en casa y en el jardín.

Cada idea se realiza en minutos y con elementos simples que guardamos en casa.

Después de comer una naranja, lo más habitual es tirar las semillas a la basura. Sin embargo, este pequeño elemento puede tener una segunda vida con usos que resultan prácticos, económicos y fáciles de poner en marcha dentro de casa.

Desde obtener una nueva planta hasta aprovechar sus propiedades nutricionales o ayudar a alimentar a las aves del jardín, las semillas de naranja ofrecen alternativas que permiten reducir el desperdicio y sacarles mucho más provecho de lo que la mayoría imagina.

Es indispensable reducir residuos y las semillas son de gran utilidad en esta época invernal. WEB Cómo cultivar una nueva planta de naranja en casa Uno de los usos más conocidos consiste en germinar las semillas para obtener una planta ornamental o, con paciencia y los cuidados adecuados, un futuro árbol.

Elementos Semillas de naranja.

Agua.

Un recipiente.

Maceta con sustrato. Paso a paso Lavá bien las semillas para eliminar los restos de pulpa. Dejalas en remojo durante unas horas. Plantalas en una maceta con tierra húmeda. Ubicá la maceta en un lugar luminoso y regá con moderación hasta que aparezcan los primeros brotes. WEB Las semillas pueden consumirse tostadas para aprovechar sus nutrientes Las semillas de naranja también pueden formar parte de la alimentación si se consumen tostadas y en cantidades moderadas.

Contienen vitamina C, zinc, calcio y ácidos grasos saludables. Además, se las asocia con un aporte rápido de energía, el fortalecimiento del sistema inmunitario y el apoyo al mantenimiento de una presión arterial saludable.

Elementos Semillas limpias.

Bandeja para horno o sartén. Paso a paso Lavá y secá completamente las semillas. Tostalas a temperatura baja hasta que estén bien secas. Dejalas enfriar antes de consumirlas en pequeñas cantidades o incorporarlas a distintas preparaciones. Las semillas esconden recursos nutricionales valiosos. WEB Prepará un comedero para pájaros Las semillas también pueden formar parte de un sencillo comedero casero para atraer aves al jardín o al balcón. Elementos Una cáscara de naranja.

Hilo resistente.

Mezcla de semillas para aves. Paso a paso Conservá media cáscara de naranja limpia. Atale un hilo para poder colgarla. Colocá en su interior una mezcla de semillas para pájaros. Colgala en un árbol, balcón o patio, lejos del alcance de mascotas. WEB Darles un nuevo uso a las semillas de naranja ayuda a reducir residuos y permite aprovechar recursos que normalmente terminan en la basura.