Cómo hacer un agujero en cerámica sin romperla con un truco sencillo y eficaz

Antes de generar una grieta en los azulejos de cerámica, hay que tener en cuenta algunos elementos y pasos básicos de seguir. El truco está en la técnica.

Hacer un agujero en un azulejo puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza si la cerámica se quiebra antes de terminar el trabajo. Sin embargo, existe un truco muy simple que ayuda a reducir ese riesgo y permite perforar la superficie con mucha más seguridad.

El secreto está en mantener la broca refrigerada con agua, trabajar a baja velocidad y seguir algunos pasos básicos durante la perforación. De esta manera, se disminuye el calor, se evita que la broca resbale y se protege la cerámica de posibles grietas.

Trabajar con paciencia y controlar la velocidad del taladro es una ventaja en este tipo de perforaciones. WEB El truco del agua para perforar cerámica sin romperla Uno de los métodos más efectivos consiste en mantener la broca constantemente húmeda mientras perfora el azulejo. El agua ayuda a reducir la temperatura generada por la fricción y disminuye las posibilidades de que la cerámica se agriete.

Cuando el agujero se realiza en una pared vertical , existen dos formas sencillas de aplicar este truco. La primera consiste en utilizar una esponja de cocina previamente humedecida. Solo debe sostenerse suavemente contra la broca para que vaya liberando agua de forma constante mientras se trabaja.

, existen dos formas sencillas de aplicar este truco. La primera consiste en utilizar una previamente humedecida. Solo debe sostenerse suavemente contra la broca para que vaya liberando agua de forma constante mientras se trabaja. La segunda opción es pegar una bolsa de plástico con cinta de carrocero justo debajo del punto donde se perforará. Además de recoger el polvo y el agua que caigan durante el trabajo, permite pulverizar agua sobre la broca cada pocos segundos sin ensuciar demasiado la superficie. Paso a paso para hacer un agujero sin dañar el azulejo Antes de comenzar, es importante colocar cinta de carrocero formando una "X" sobre el lugar donde irá el agujero. Este simple detalle evita que la broca resbale al iniciar la perforación. Luego hay que comprobar que el taladro esté en modo de rotación normal y nunca con el percutor activado, ya que los golpes pueden romper la cerámica casi de inmediato. Ahora solo queda taladrar a bajas revoluciones y mantener el taladro completamente perpendicular a la pared. Detenerse cada 5 o 10 segundos para enfriar la broca con una esponja húmeda o un pulverizador. Cuando la broca atraviese el azulejo y llegue al ladrillo o al cemento, retirarla. Limpiar el polvo acumulado. Cambiar por una broca para mampostería. Solo si el material de fondo es muy duro, activar el percutor para terminar el agujero. Es indispensable mantener la broca refrigerada. WEB Los errores que más suelen romper la cerámica La mayoría de las roturas ocurren por comenzar a perforar con demasiada velocidad o por utilizar el modo percutor desde el primer momento. También es frecuente aplicar demasiada presión sobre el taladro, lo que incrementa el riesgo de fisuras.

Otro error habitual es no enfriar la broca durante el proceso. El exceso de temperatura genera tensión sobre la superficie cerámica y aumenta las posibilidades de que aparezcan grietas, especialmente en azulejos brillantes o de gran formato.

WEB Antes de perforar un azulejo sin romperlo es esencial conocer cada paso con este tipo de taladro y técnicas correctas. En este material, el agua es una ventaja antes de ejercer presión.