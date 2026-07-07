Cómo hacer que las ventanas vuelvan a brillar con un líquido inusual que tenés en casa

Existe un truco casero que utiliza un producto poco habitual para limpiar vidrios y ventanas. Combinado con agua y detergente, ayuda a eliminar la suciedad.

Es una alternativa económica para el mantenimiento habitual de ventanas, puertas de vidrio y mamparas de baño.

Lograr que las ventanas queden completamente limpias suele ser una de las tareas más difíciles del hogar. Aunque existen numerosos productos específicos para vidrios, muchas veces terminan dejando marcas o requieren varias pasadas para conseguir un acabado transparente. Un líquido es capaz de dejarlas brillantes y sin manchas de burbujas.

La mezcla promete facilitar la limpieza, aportar brillo y crear una película que ayuda a que el agua y la suciedad se adhieran menos a la superficie.

Este tipo de limpieza sirve, especialmente, en superficies expuestas al exterior o al contacto constante con el agua. WEB El ingrediente inesperado que ayuda a dejar los vidrios impecables El protagonista de este truco es el abrillantador para lavavajillas, un producto diseñado para evitar las manchas de agua en la vajilla durante el secado. Gracias a esa propiedad, también puede utilizarse sobre superficies de vidrio cuando se mezcla correctamente con otros ingredientes.

La preparación combina agua, una pequeña cantidad de detergente líquido para platos y un chorrito de abrillantador. Mientras el detergente elimina la grasa, el polvo y otras impurezas, el abrillantador deja una fina película protectora que favorece el deslizamiento del agua y retrasa la acumulación de suciedad.

una pequeña cantidad de para platos y un Mientras el detergente elimina la grasa, el polvo y otras impurezas, el abrillantador deja una fina película protectora que favorece el deslizamiento del agua y retrasa la acumulación de suciedad. Para el sitio Brigitte, también resulta útil para las mamparas de vidrio de la ducha, donde suelen quedar restos de jabón y manchas provocadas por el agua. Aplicado de forma periódica, ayuda a conservar el brillo por más tiempo y simplifica las limpiezas posteriores. Es indispensable probar en una zona poco visible para comprobar que el material responde correctamente. WEB Materiales necesarios y paso a paso para preparar la mezcla Materiales: 2 litros de agua.

Un chorrito pequeño de abrillantador para lavavajillas.

para lavavajillas. Un chorrito pequeño de jabón líquido para platos.

para platos. Una botella con atomizador.

Un paño de microfibra limpio. Paso a paso: Colocá los 2 litros de agua dentro de la botella con atomizador o en un recipiente adecuado. Agregá un pequeño chorrito de abrillantador para lavavajillas. Incorporá un pequeño chorrito de detergente líquido para platos. Mezclá suavemente sin agitar en exceso para evitar demasiada espuma. Pulverizá la solución sobre los vidrios o mamparas. Limpiá con un paño de microfibra seco realizando movimientos uniformes hasta retirar toda la humedad. Si las ventanas son muy grandes, simplemente se pueden aumentar las cantidades manteniendo la misma proporción entre los ingredientes.

WEB Con solo agua, detergente para platos y un pequeño chorrito de abrillantador es posible preparar una mezcla casera que ayuda a limpiar ventanas y otras superficies de vidrio sin dejar marcas. Además de eliminar la suciedad, este método crea una película que dificulta la acumulación de agua y polvo, permitiendo que los cristales permanezcan brillantes por más tiempo con un mantenimiento sencillo.