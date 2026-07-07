Ya nadie coloca molduras en el techo: el ingenioso truco que hace que el techo parezca más alto

Los operativos de tránsito ponen la lupa en el matafuego. Tenerlo vencido, sin carga o suelto en el habitáculo ahora es motivo de infracciones graves en las rutas.

Las molduras ya pasaron de moda. Con este truco, podés hacer que tu techo luzca más alto.

El diseño de interiores contemporáneo está dejando de lado las molduras tradicionales para abrazar un minimalismo extremo. Este cambio no es solo estético, sino una herramienta estratégica para manipular la percepción del espacio. Al eliminar la barrera física entre las paredes y el techo, los ambientes parecen ganar altura de forma inmediata, solucionando problemas de amplitud.

Esta transición hacia líneas más limpias busca crear una atmósfera de ligereza donde los elementos arquitectónicos fluyan sin interrupciones visuales. En lugar de recargar el encuentro entre superficies con piezas de poliestireno o yeso, se apuesta por una terminación que resalta la pureza de la construcción.

El secreto de la línea invisible para ganar metros El mecanismo detrás de esta técnica es puramente visual y psicológico. La ausencia de molduras hace que la transición entre el techo y las paredes sea casi imperceptible. Al no existir una línea horizontal clara que marque el final de la pared, la mirada no se detiene y continúa su trayectoria hacia arriba de forma natural. Esto crea la ilusión de que el techo "flota" en el aire, lo que abre visualmente la habitación y elimina la sensación de opresión en departamentos con techos bajos.

Para lograr este efecto de "techo suspendido", el nivel de ejecución técnica debe ser impecable. A diferencia de lo que ocurre cuando se usan molduras, que suelen ocultar imperfecciones en los ángulos, este estilo exige superficies perfectamente niveladas y lisas.

Cómo potenciar la altura con luz y color Existen formas de profundizar este truco para que el ambiente se sienta todavía más espacioso. Una de las tácticas más efectivas consiste en bajar la pintura del techo hacia la pared unos 5 o 10 centímetros, creando un borde claro y estrecho que engaña al ojo sobre dónde comienza realmente el límite superior de la habitación. Este pequeño margen de color actúa como un marco que eleva la perspectiva general.

El uso de la iluminación también juega un papel crítico en esta configuración. Colocar tiras de LED o focos puntuales en el perímetro, dirigiendo la luz específicamente hacia el techo, refuerza la idea de que la superficie está despegada de las paredes. Además, la elección de acabados brillantes en techos tensados puede ayudar a reflejar la luz y el espacio, aportando una mayor profundidad visual al conjunto.