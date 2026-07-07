Condenaron al oftalmólogo que estafó a unos 40 pacientes con USD 190 mil: podrá seguir ejerciendo

El Juzgado Penal Colegiado N° 1 condenó al oftalmólogo Pedro Reinaldo Miranda (51) por haber estafado a unos 40 pacientes a los que no les brindó los servicios médicos pautados.

Miranda, además de ser el fundador de una famosa clínica oftalmológica, es conocido más allá del ámbito médico y judicial porque organizó algunas campañas solidarias.

Hoy, el oftalmólogo fue condenado por el delito de estafas genéricas reiteradas a dos años y nueve meses de prisión en suspenso. Por lo tanto, quedó en libertad pero sujeto a cumplir, durante tres años, algunas reglas de conducta, tales como no volver a delinquir y presentarse periódicamente en el Poder Judicial, entre otras.

Esta mañana, el médico se sometió a un juicio abreviado y, tras declararse responsable de haber estafado a casi 40 pacientes por una suma cercana a los 190.000 dólares , recibió la pena que fue acordada previamente entre la fiscal de Delitos Económicos, Mariana Pedot, y los abogados del imputado.

Ahora Miranda podrá seguir ejerciendo su profesión , ya que así lo establece la ley: sólo en casos de mala praxis un profesional de la salud puede ser inhabilitado.

Según explicó una fuente judicial, Miranda se quedó con el dinero de algunos pacientes a los que tendría que haber operado, sin que hubiera un resarcimiento para las víctimas. En otros casos, les ofreció invertir en su clínica y hasta se quedó con el auto de un paciente que, durante la investigación, la fiscalía logró encontrar y devolver a su legítimo dueño.

Detenido en la Peatonal

El 10 de octubre de 2024, Miranda fue detenido durante un procedimiento de la División de Delitos Económicos en la peatonal Sarmiento, cuando caminaba en pleno Centro. Tenía un pedido de captura por la acumulación de denuncias de pacientes por estafas en su accionar profesional.

Las primeras denuncias contra el oftalmólogo comenzaron en 2019. El 16 de octubre de 2024, desde el Ministerio Público Fiscal informaron que, en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos por los presuntos delitos cometidos por el oftalmólogo Pedro Reinaldo Miranda, “se sumaron dos imputaciones más y cuatro causas que están siendo analizadas por la mencionada unidad”.

Con el paso de los días, otros pacientes se presentaron en la fiscalía, la cual ya tiene bajo su órbita casi 40 expedientes en los que ha quedado plasmado este modus operandi: el médico habría recibido pagos en dólares por adelantado, pero después no habría cumplido con los tratamientos u operaciones. Además, se analizó si los diagnósticos realizados por el profesional en algunos casos eran correctos.

En octubre de 2024, la jueza Cabeza, en una audiencia de control jurisdiccional, le dictó la prisión preventiva a pedido del fiscal, teniendo en cuenta el riesgo de fuga. Sin embargo, tras cuatro meses de estar en prisión, recuperó la libertad.