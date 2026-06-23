Hospital Perrupato alertó sobre una estafa telefónica vinculada a la vacuna antigripal

El Hospital Perrupato lanzó una advertencia pública luego de detectar una modalidad de estafa que utiliza el nombre de la institución para engañar a la población.

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Según informaron desde el centro asistencial, personas desconocidas están realizando llamados telefónicos en los que aseguran comunicarse desde el hospital para coordinar la aplicación de la vacuna antigripal . Sin embargo, las autoridades aclararon que esos contactos son fraudulentos y no forman parte de ninguna campaña oficial.

Desde la institución remarcaron que el hospital no está realizando llamados telefónicos para otorgar turnos ni solicitar información personal vinculada a la vacunación antigripal. Por ese motivo, pidieron a la comunidad no brindar datos personales, bancarios ni códigos de verificación ante este tipo de comunicaciones.

La preocupación principal está centrada en los adultos mayores, quienes suelen ser el blanco de este tipo de maniobras delictivas. Por ello, el hospital solicitó a familiares, vecinos y cuidadores que difundan la información y permanezcan atentos ante cualquier llamada sospechosa.

Las autoridades recordaron que las campañas de vacunación se comunican a través de los canales oficiales y que los procedimientos habituales no incluyen pedidos de datos sensibles por teléfono.

Cómo actuar ante un llamado sospechoso

Ante una comunicación de estas características, recomiendan cortar la llamada de inmediato, no proporcionar información personal y denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes.

Además, aconsejan verificar cualquier información relacionada con campañas sanitarias a través de los canales oficiales del hospital o del sistema público de salud.

Desde el Perrupato insistieron en que la difusión de esta advertencia resulta fundamental para evitar que más personas sean víctimas de engaños que aprovechan la confianza de la comunidad en las instituciones sanitarias.