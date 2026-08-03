Más de 20 días bajo la nieve y rogando por la brecha sanitaria: así resisten el "temporal sin fin"

En Alta Montaña , el silencio y la nieve son parte de un loop que se repite una y otra vez segundo a segundo, minuto a minuto y día a día desde el 15 de julio . Un loop que solo se interrumpe cuando los vecinos se ayudan entre sí a limpiar la nieve acumulada en las entradas de sus casas, o en los techos (lo que implica un inminente riesgo de derrumbe).

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Temporal en Alta Montaña: evacuaron a más de 100 personas e intervienen para auxilio de familias varadas

Aunque con pequeñas ventanas -que han permitido limpiar parcialmente las rutas , llevar asistencia y evacuar a lugareños y turistas-, el temporal de nieve y viento en Alta Montaña lleva ya 18 días . No solo ello sino que, según el pronóstico actualizado, las tormentas se extenderán -al menos- hasta el sábado 8 de agosto .

"Ahora estaremos quedando 14 o 15 personas acá en Las Cuevas , mientras que -normalmente, cuando no hay temporal- somos entre 40 y 45 , contando a quienes vienen a trabajar", resume a José Mario "Lito" Calabrese.

Más de 20 días bajo la nieve y rogando por la "brecha sanitaria": así resisten vecinos el "temporal sin fin"

De hecho, Calabrese está entre los próximos que bajarán aprovechando la brecha sanitaria que se abre cuando el temporal da una tregua. "Se espera que mañana deje de nevar unas horas, y ahí aprovecharemos y bajaremos con mi esposa , si Dios quiere y Vialidad llegan ", resumió.

Sólo este fin de semana unos 200 turistas fueron evacuados de la zona de Puente del Inca . Habían llegado hasta este monumento natural aprovechando precisamente una de las ventanas. No obstante, un fuerte e intenso viento blanco, acompañado por nevadas, los sorprendió y debieron ser rescatados por personal del servicio de emergencia y de Gendarmería Nacional.

Más de 20 días bajo la nieve y rogando por la "brecha sanitaria": así resisten vecinos el "temporal sin fin" Gentileza Lito Calabrese

Desde el inicio del temporal han sido evacuadas y trasladadas más de 300 personas en la zona, según confirmaron desde Gendarmería Nacional.

Más de 20 días de nevadas y 21 días con el Paso cerrado

Según rememoran los lugareños, no hay recuerdos de un temporal de nieve tan intenso y duradero como el actual en los últimos 20 años. El Paso Internacional Cristo Redentor también permanece cerrado desde hace 21 días (y contando), lo que ha derivado en más de 1.800 camiones aguardando del lado argentino en distintas zonas de la Ruta 7.

"Estamos con más de 3 metros de nieve acumulados, incluso 4 o 5 en algunos lugares. Y a esto le queda casi una semana más, por lo menos", resume, con resignación y experiencia Lito Calabrese, propietario de un restaurante en Las Cuevas y uno de los vecinos que permanece en el pueblo y vive allí hace más de 20 años.

Más de 20 días bajo la nieve y rogando por la "brecha sanitaria": así resisten vecinos el "temporal sin fin" Gentileza Lito Calabrese

En este punto de Las Heras, hay zonas en que la nieve acumulada ya alcanza la altura del tendido eléctrico y llega hasta los techos de las viviendas.

Con la confirmación de las nevadas hasta el sábado próximo, este episodio superará los 20 días consecutivos. Y hace 20 días que el tránsito por el corredor internacional se encuentra cerrado o, como mucho, habilitados por tramos y durante breves períodos.

Esta situación ha permitido que el acceso a Puente del Inca y a los parques de esquí ubicados en la zona hayan sido esporádicos, lo que no ha permitido sacarle un buen provecho turístico. En ese sentido, las autoridades han remarcado que se ha priorizado la seguridad de la gente (visitantes y vecinos).

Pueblos casi vacíos y solidarios

La montaña cambia por completo cuando el temporal se instala durante tantos días seguidos.

No solo en Las Cuevas -donde apenas si queda un tercio de la población frecuente durante la temporada de invierno-, sino también en Puente del Inca, Penitentes y las zonas cordilleranas.

Así es vivir 'atrapados' en Alta Montaña durante el temporal más intenso de los últimos años Foto: Gentileza Bruno Brachetta

En ese sentido, la semana pasada -aprovechando una breve mejora en las condiciones meteorológicas-, varias de las personas que habían terminado sus turnos laborales pudieron ser evacuadas hacia el llano.

"Seguimos manteniendo contacto, pero hemos quedado pocos aquí", resume Calabrese.

La provisión abundante y el stockeo de mercadería es una condición indispensable entre quienes viven en estos parajes. En el caso de Calabrese, al ser dueño de un restaurante, cuenta con alimentos suficientes para mantenerse resguardado en casa.

Familias pudieron disfrutar de la nieve este domingo. Mañana se cumplen 20 días del cierre del Sistema Integrado Cristo Redentor. Continúa las condiciones climáticas adversas. pic.twitter.com/wI6Ki7X0c4 — OSVALDO (@VALLEOVA) August 2, 2026

Lo mismo ocurre con las garrafas de gas, la leña y el combustible, bienes de primera necesidad que quienes habitan de Uspallata hacia arriba deben tener siempre la previsión de tener almacenados.

Esperando la "brecha sanitaria"

Calabrese, sus vecinos de Las Cuevas y quienes permanecen en estas villas de Alta Montaña saben de la importancia de cada momento en que mejora el tiempo, aunque apenas sea por unas horas. Porque es el momento en que se hace un reducido despeje de la ruta y las maquinarias de Vialidad Nacional llegan hasta las zonas varadas.

Trabajan para despejar ruta 7 y caminos aledaños en alta montaña tras la intensa nevada. Gendarmería

En ese sentido, los pobladores esperan que este martes y miércoles se concrete una nueva "brecha sanitaria", precisamente este operativo que permite ingresar o retirar personas y abastecer los pueblos cuando las condiciones lo permiten.

La otra cara de una nevada histórica

El temporal actual también ha despertado algunas críticas por parte de quienes viven del turismo en Alta Montaña. En ese sentido, prestadores y comerciantes advierten que, detrás de esa postal hay una realidad mucho más compleja.

En ese sentido, resaltan que las restricciones de circulación impuestas durante algunos días en Puente del Inca dejaron al pueblo prácticamente sin visitantes, aun cuando -afirman- las condiciones permitían extender el acceso más allá del centro de esquí Los Puquios.

"Un pueblo entero preparado para recibir turistas, pero completamente vacío", resume Matías Cortizo, vecino y prestador turístico de la zona.

No obstante, aclaran que el reclamo no apunta contra quienes trabajan en los operativos de emergencia.

"Conocemos el enorme esfuerzo y el compromiso del personal de cada organismo que trabaja en la montaña. Sabemos que muchos hacen todo lo posible con los recursos que tienen", aclara.

Sin embargo, sostiene que determinadas decisiones terminan impactando directamente sobre la economía local.

Puente del Inca con más de 3 metros de nieve acumulada. Gentileza: Bruno Brachetta

"Cuando se restringe el acceso sin una necesidad real, se paraliza la economía de un pueblo entero. Detrás de cada barrera hay familias que viven del turismo, trabajadores, emprendedores y comerciantes que esperan esta temporada durante todo el año", advierte.

Por eso insiste en que el sector necesita una planificación conjunta entre el Estado y los privados para que situaciones extraordinarias como la actual no profundicen aún más las pérdidas.

"No pedimos privilegios. Pedimos planificación, diálogo y decisiones acordes a la realidad de la montaña", resume.