Rutas de Mendoza "intransitables": el temporal de nieve mantiene a cientos de camiones varados

El intenso temporal de nieve sigue complicando la circulación en las rutas de Mendoza, especialmente en Alta Montaña. Precisamente este domingo rige una alerta naranja por nevadas en la Cordillera.
Vialidad Provincial emitió un nuevo informe sobre el estado de las rutas mendocinas. Algunos caminos permiten la transitabilidad, pero con total precaución.
El intenso temporal de nieve sigue complicando la circulación en las rutas de Mendoza, especialmente en Alta Montaña. Precisamente este domingo rige una alerta naranja por nevadas en la Cordillera.
En ese contexto, la Dirección Provincial de Vialidad difundió un nuevo parte sobre el estado de las rutas, con varios caminos que permanecen intransitables por la acumulación de nieve. Otros mantienen la transitabilidad con total precaución para evitar cualquier tipo de accidente.
Además, el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor ya provocó la espera de más de 200 camiones en distintos puntos, mientras las autoridades monitorean las condiciones meteorológicas para evaluar una eventual reapertura del corredor internacional.
Por el momento, el análisis indica que la situación se mantendría hasta el 6 de agosto. Cabe mencionar que el cruce a Chile está cerrado hace 19 días.
Las nevadas obligan a mantener cerrados varios caminos de la provincia. Según el último informe de Vialidad, estos son los sectores afectados:
En Vallecitos (Ruta Provincial 89) solo se permite avanzar hasta Guardaparques con precaución. Desde ese punto en adelante, el tránsito está habilitado únicamente para vehículos 4x4 con uso obligatorio de cadenas debido a la nieve acumulada.
Las autoridades recomendaron evitar viajes hacia la Cordillera mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier recorrido.