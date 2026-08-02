2 de agosto de 2026 - 14:03

Rutas de Mendoza "intransitables": el temporal de nieve mantiene a cientos de camiones varados

Vialidad Provincial emitió un nuevo informe sobre el estado de las rutas mendocinas. Algunos caminos permiten la transitabilidad, pero con total precaución.

Alrededor de 200 camiones esperan la apertura del Paso Cristo Redentor en la estación de servicio Eloy Guerrero.

Alrededor de 200 camiones esperan la apertura del Paso Cristo Redentor en la estación de servicio Eloy Guerrero.

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Soledad Gonzalez
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El intenso temporal de nieve sigue complicando la circulación en las rutas de Mendoza, especialmente en Alta Montaña. Precisamente este domingo rige una alerta naranja por nevadas en la Cordillera.

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En ese contexto, la Dirección Provincial de Vialidad difundió un nuevo parte sobre el estado de las rutas, con varios caminos que permanecen intransitables por la acumulación de nieve. Otros mantienen la transitabilidad con total precaución para evitar cualquier tipo de accidente.

Además, el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor ya provocó la espera de más de 200 camiones en distintos puntos, mientras las autoridades monitorean las condiciones meteorológicas para evaluar una eventual reapertura del corredor internacional.

Por el momento, el análisis indica que la situación se mantendría hasta el 6 de agosto. Cabe mencionar que el cruce a Chile está cerrado hace 19 días.

Alrededor de 200 camiones esperan la apertura del Paso Cristo Redentor en la estación de servicio Eloy Guerrero.

Alrededor de 200 camiones esperan la apertura del Paso Cristo Redentor en la estación de servicio Eloy Guerrero.

Rutas intransitables por nieve

Las nevadas obligan a mantener cerrados varios caminos de la provincia. Según el último informe de Vialidad, estos son los sectores afectados:

  • Ruta Provincial 52 (Villavicencio): intransitable desde el Segundo Mirador hasta Agua de la Zorra por nieve y hielo sobre la calzada.
  • Ruta Provincial 220 (El Sosneado): corte total desde Arroyo Blanco hasta el hotel abandonado por el intenso temporal.
  • Ruta Provincial 222 (Las Leñas): tránsito cortado para todo tipo de vehículos entre Valle Las Leñas y Valle Hermoso. Personal de Vialidad trabaja en la zona.
  • Ruta Provincial 226 (Malargüe): intransitable desde Las Tapaderas hasta El Azufre y El Planchón por acumulación de nieve.

Sectores con restricciones

En Vallecitos (Ruta Provincial 89) solo se permite avanzar hasta Guardaparques con precaución. Desde ese punto en adelante, el tránsito está habilitado únicamente para vehículos 4x4 con uso obligatorio de cadenas debido a la nieve acumulada.

Las autoridades recomendaron evitar viajes hacia la Cordillera mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier recorrido.

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