1 de agosto de 2026 - 21:18

Pronostican un domingo agradable en el llano y con alerta por nevadas en alta montaña en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 20°C y precipitaciones en la zona baja de Malargüe.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico para este domingo en Mendoza. 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza registrará este domingo una jornada caracterizada por la nubosidad variable y un clima relativamente agradable, manteniendo marcas térmicas agradables para la época, según la Dirección de Contingencias Climáticas.

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La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima se ubicará en los 9°C, sin grandes variaciones respecto a los días previos.

Además, se anticipan precipitaciones en el departamento de Malargüe y un panorama de mayor severidad en la zona de alta montaña, donde se esperan nevadas de variada e intensa intensidad.

Por otro lado Defensa Civil emitió una alerta naranja por nevadas que afectarán a toda la zona de cordillera de Mendoza.

A su vez, también rige una alerta amarilla por viento oeste en toda la cordillera y precipitaciones en Malargüe.

Pronóstico extendido en Mendoza

El lunes continuará con condiciones similares. La jornada se presentará algo nublada y con poco cambio de la temperatura, registrando una mínima de 9°C y una máxima de 19°C.

Hacia el martes, se prevé un aumento de la cobertura nubosa, resultando en un día mayormente nublado y con un leve descenso en las marcas térmicas, las cuales oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima de 19°C.

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