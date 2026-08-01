La aerolínea está realizando reiteradas reprogramaciones desde fines de julio por lo que los afectados no están seguros sobre cuándo podrán regresar a Mendoza.

Unos 120 mendocinos están varados en República Dominicana tras la cancelación de vuelos de Arajet.

Alrededor de 120 mendocinos permanecen varados en República Dominicana luego de que la aerolínea Arajet cancelara varios vuelos de regreso hacia Mendoza, generando incertidumbre entre los pasajeros que desde hace varios días esperan una solución.

Uno de los afectados contó a Los Andes que hay familias cuyos vuelos vienen siendo reprogramados desde el 27 de julio. Según explicó, la empresa les informó que fueron reubicados en un vuelo previsto para este domingo, pero no están seguros si cumplirán por las sucesivas cancelaciones.

Incertidumbre por los vuelos La preocupación también crece porque, al consultar el sitio web de la aerolínea, los pasajeros advirtieron que durante agosto figura apenas un vuelo de salida desde Punta Cana hacia Mendoza, mientras que en septiembre no aparecen vuelos programados. Recién en octubre se observan frecuencias con normalidad.

En Agosto solo figura un vuelo de ida mientras que en septiembre no hay ninguno. Desde mayo, la empresa tenía una frecuencia de tres vuelos por semana. Hasta el momento, Arajet no informó oficialmente por qué suspendió las frecuencias de la ruta internacional Mendoza-Punta Cana, que desde su inauguración en mayo contaba con tres vuelos semanales.

Arajet comenzó a operar con los vuelos directos en mayo. Un mendocino contó que tenía previsto regresar este sábado a Mendoza. Sin embargo, el vuelo fue cancelado pocas horas antes de partir y la empresa dispuso el traslado de los pasajeros nuevamente al hotel, con la promesa de que viajarán este domingo.