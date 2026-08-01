Temporal en el AMBA: cayeron más de 100 mm de lluvia y miles de usuarios siguen sin luz

El fuerte temporal que afectó durante la noche del viernes a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense dejó un saldo de calles inundadas, árboles caídos, importantes complicaciones para circular y miles de usuarios sin suministro eléctrico. La tormenta comenzó poco después de las 21 y se extendió durante gran parte de la madrugada del sábado.

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Según los registros del Observatorio Central porteño, hasta la medianoche habían caído 88,7 milímetros de agua sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la madrugada y la mañana del sábado se acumularon otros 24 milímetros , superando los 100 milímetros de precipitación en menos de un día.

El volumen de agua provocó anegamientos en numerosas calles y complicó la circulación vehicular en distintos barrios porteños y localidades del conurbano.

En Avellaneda, varias avenidas quedaron cubiertas por el agua . Uno de los sectores más comprometidos fue la avenida Hipólito Yrigoyen, donde el nivel alcanzó las puertas de algunas viviendas.

En el oeste del conurbano también se registraron calles anegadas y dificultades para transitar debido a la intensidad de las lluvias.

Por su parte, en La Plata, medios locales reportaron caída de árboles, inundaciones en distintas arterias y cortes de energía en barrios como Villa Elisa, City Bell, Arturo Seguí y El Peligro.

Temporal en el AMBA.

Miles de usuarios quedaron sin electricidad

Los cortes de luz comenzaron con la llegada de las lluvias más intensas, alrededor de las 21 del viernes.

El momento más crítico se registró entre la medianoche y la 1 de la madrugada, cuando cerca de 75.000 usuarios permanecían sin suministro eléctrico en el AMBA.

Con el correr de las horas el servicio comenzó a normalizarse, aunque durante la mañana del sábado todavía más de 15.000 usuarios seguían afectados por interrupciones en el suministro.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Tras el paso del frente de tormenta, las condiciones meteorológicas mejorarán durante el sábado.

Se espera una jornada con una temperatura mínima de 14 °C y una máxima cercana a los 19 °C. Durante la tarde el cielo permanecerá parcialmente nublado y podrían registrarse algunos períodos de sol.

Para el domingo continuará el tiempo estable, con cielo mayormente nublado. La temperatura descenderá, con una mínima prevista de 10 °C y una máxima de 15 °C, sin pronóstico de nuevas lluvias importantes para el AMBA.